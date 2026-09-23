Luis García Abad, Director del Gran Premio de España de Fórmula 1 Madring: «Los que acudieron al Gran premio acababan de estar en el mejor GP de Fórmula 1 que se había organizado en el mundo»

El evento After Race: del circuito a la ciudad, dirigido por OKDIARO, ha reunido a representantes institucionales, empresas y expertos para analizar el impacto del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Madrid.

Luis García Abad, director del Gran Premio disputado en Madrid, dio comienzo al evento dando un discurso de orgullo por la gesta que ha logrado él como director del Gran Premio de España de Fórmula 1 (Madrid) y su equipo: «Lo vemos con la perspectiva de que ya lo hemos hecho, ya hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado».

Un discurso marcado por ese mismo orgullo de haber logrado crear un GP en el tiempo acordado y con unas características propias de un evento de tales magnitudes: «Todos los que acudieron al Gran Premio, por supuesto que hay un enorme margen de mejora, pero se fueron con la sensación de que, si han estado en otro Gran Premio, acababan de estar en el mejor Gran Premio de Fórmula 1 que se había organizado en el mundo, sin ningún género de dudas. Ese es el orgullo que tenemos que presumir desde IFEMA, desde Madrid, desde España».

Añadió recordando, como en varios momentos de su intervención, a aquellas personas que «ponían velas al diablo» para que no saliese bien el proyecto: «Ver en las redes sociales fotografías malévolas de magníficos profesionales que decían, estos no llegan porque no asfaltan».

4 años de aventura

«Hace 4 años nos reunimos con el presidente de la Federación, con el ministro de Cultura, con la presidenta de la Comunidad, con el alcalde; hoy hace cuatro años que pusimos en marcha esta aventura, una aventura que ha tenido muchísimos retos», declaró Abad haciendo memoria de los momentos del nacimiento del circuito. La organización de un GP, según comentaba el director, es «razonablemente sencilla»; lo complicado es realizarlo en Europa en el siglo XXI. «El reto es competir con otras 23 ciudades que lo hacen muy bien, que tienen mucha experiencia y que normalmente tienen la sensación de que el que llega nuevo no lo va a hacer bien».

Su experiencia siguiendo las primeras carreras de muchos circuitos y ciudades le permitió valorar y distinguir obstáculos que podrían entorpecer el desarrollo del proyecto: «Me cogieron del codo y me dijeron has librado la maldición de la primera carrera», relataba Abad recordando conversaciones con otros promotores de GP.

Más de 350.000 personas en el GP

«Atrajimos a más de 350.000 personas que no se creyeron lo del polvo ni lo del barro; confiaron en que íbamos a ofrecerles una experiencia única», afirmaba el director del GP, dando a entender el éxito que supuso en cifras. El gran público de las zonas VIP tan sólo tardaba «8 minutos» desde Nuevos Ministerios al circuito, significando un gran éxito en la gestión de una gran afluencia de personas que se desplazaron por la ciudad de Madrid.

La dificultad del reto también residía en hacer una carrera entretenida para un público general : «Yo estaba tranquilo con los que habían estado en carreras de Fórmula 1 porque les iba a dar más de lo que estaban acostumbrados, pero el 5 que teníamos que marcar para los que venían por primera vez tenía que ser alto». Gracias a los patrocinadores del evento, consiguieron crear una experiencia única y entretenida en todos los sentidos que concluyó en un éxito de Gran Premio: «Contamos con la ayuda de quizá lo más importante que tiene un evento de Fórmula 1, los patrocinadores».