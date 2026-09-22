Javier Brey, presidente de la Asociación Española de Hidrógeno: «Andalucía no debe limitarse solo a producir hidrógeno»

Andalucía tiene ante sí una oportunidad para convertirse en uno de los grandes polos europeos del hidrógeno verde, pero el reto no pasa únicamente por producir esta energía, sino por conseguir que alrededor de ella se genere una nueva industria capaz de crear empleo, impulsar a las pequeñas y medianas empresas y desarrollar conocimiento. Esta ha sido una de las principales ideas defendidas por Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, durante su intervención «Hidrógeno verde en el Valle Andaluz» en las jornadas desarrolladas por OKDIARIO en la Fundación Cajasol en Sevilla en el día de hoy.

Brey ha comenzado reivindicando que, pese a que en ocasiones pueda parecer un concepto asociado a años anteriores, el hidrógeno verde continúa siendo una cuestión de plena actualidad. Su importancia, ha explicado, va más allá de la descarbonización. También puede contribuir a reducir la dependencia energética del exterior, mejorar la seguridad del suministro y disminuir la exposición a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles.

En este sentido, el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno ha destacado la posición que ocupa Andalucía dentro de este sector. Según los datos del censo de proyectos de la asociación, la comunidad cuenta actualmente con 43 proyectos relacionados con la producción y uso del hidrógeno. La mayor parte de los grandes proyectos se concentran en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla.

El volumen de estas iniciativas refleja, según Brey, la dimensión de la oportunidad. Los proyectos contabilizados por la asociación suponen alrededor de 5 gigavatios de potencia instalada de producción y una inversión estimada de 12.000 millones de euros, además de unos 12.000 puestos de trabajo en Andalucía. A ello se suman las iniciativas que está siguiendo la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía.

Pero el potencial andaluz no se limita a la producción. Brey ha puesto especial énfasis en la capacidad de la comunidad para desarrollar toda la cadena de valor del hidrógeno, incluyendo la fabricación de equipos, la ingeniería, la construcción, la investigación, la formación y los servicios asociados.

El presidente de la Asociación Española del Hidrógeno ha destacado especialmente el papel de la investigación desarrollada en Andalucía. Según ha señalado, la comunidad concentra el 0,75% de la investigación mundial en hidrógeno, un dato que, a su juicio, demuestra la existencia de un conocimiento y una capacidad científica que deben aprovecharse para que Andalucía no sea únicamente un lugar donde se produce hidrógeno, sino también donde se desarrollan las tecnologías necesarias para hacerlo.

En su intervención, Brey también ha explicado qué entiende el sector por «Valle Andaluz del Hidrógeno Verde». El concepto hace referencia a un ecosistema en el que diferentes proyectos producen, utilizan, transportan y consumen hidrógeno, aunque en Andalucía también se utiliza esta denominación para referirse al gran proyecto impulsado por Moeve, con iniciativas tanto en Huelva como en Cádiz.

Dentro de este proyecto, Brey ha destacado especialmente Onuba, la iniciativa situada en Huelva. Según ha explicado, se trata del primer proyecto de esta escala que entra en construcción en el sur de Europa, lo que sitúa a Huelva y a Andalucía en una posición relevante dentro del desarrollo del hidrógeno europeo.

La primera fase del proyecto contempla 300 megavatios y una inversión total de 1.000 millones de euros, con una aportación pública de 304 millones. Para Brey, uno de los aspectos más importantes de este tipo de proyectos es precisamente el efecto que pueden generar sobre el tejido productivo. No se trata únicamente de construir grandes plantas, sino de crear actividad alrededor de ellas y generar oportunidades para pymes y autónomos.

La posición geográfica de Andalucía constituye, además, otro de sus grandes activos. La comunidad cuenta con puertos y conexiones previstas tanto por mar como por tierra que pueden facilitar su conexión con el resto de España y Europa y convertirla en un importante punto de concentración y distribución de hidrógeno.

Por todo ello, Brey ha defendido que Andalucía se encuentra ante una oportunidad que va mucho más allá de convertirse en un territorio productor. «Andalucía no debe limitarse solo a producir hidrógeno», ha afirmado durante su intervención.

Su apuesta pasa por aprovechar los recursos renovables, la investigación, la capacidad industrial y la posición geográfica de la comunidad para generar una industria propia alrededor del hidrógeno. «Debemos convertirlo en una industria, debemos crear puestos de trabajo, debemos crear pymes», ha defendido. Para Brey, Andalucía tiene ahora la posibilidad de aprovechar todas esas condiciones para situarse en una posición de liderazgo dentro del desarrollo del hidrógeno en Europa.