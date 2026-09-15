Andalucía se reivindica como el nuevo motor energético de Europa en una gran cita de OKDIARIO en Sevilla

Andalucía se ha convertido en la gran protagonista de la transición energética en España y aspira ahora a liderarla también en el conjunto de Europa. Ese papel cada vez más determinante centrará una jornada de referencia que reunirá en Sevilla a algunas de las voces más destacadas del sector.

OKDIARIO, a través de su sección de sostenibilidad OKGREEN, organiza el próximo 22 de septiembre el encuentro «Andalucía, el nuevo motor energético de Europa», que se celebrará en la Fundación CajaSol, en la Plaza de San Francisco de Sevilla, de 09:30 a 12:30 horas.

La cita analizará, desde una mirada amplia pero sin perder de vista el plano regional, los grandes retos que afronta el modelo energético andaluz. El objetivo es ofrecer una fotografía del presente y del futuro de un territorio que se ha situado a la cabeza de las energías renovables en el país.

Una cita de referencia

El acto comenzará con la inauguración a cargo de OKDIARIO y contará con una apertura institucional de Juan Bueno, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. La clausura correrá a cargo de Cristóbal Sánchez Morales, viceconsejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía.

El programa se estructura en torno a dos mesas redondas y una intervención especial. La primera de ellas, titulada El auge de las comunidades energéticas, reunirá a Fabián Pérez, director general de Cox Clientes, y a Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas de UNEF.

Después llegará el turno de Javier Brey, presidente de la Asociación Española de Hidrógeno, que protagonizará una ponencia dedicada al hidrógeno verde y a su desarrollo en el conocido como Valle Andaluz, una de las grandes apuestas industriales de la comunidad.

Dos mesas y una ponencia

Tras la pausa, la segunda mesa redonda pondrá el foco en las energías renovables, la electrificación y el almacenamiento en Andalucía. En ella intervendrán Carlos Navas, CEO de Hyren; Jesús Varela, delegado de Generación Renovable en Andalucía de Naturgy; Borja Cañas, delegado comercial de Iberdrola Clientes en Andalucía y Extremadura; y Borja Navarro, director de Desarrollo de Negocio Energía EPC de Cox Clientes.

Los ponentes debatirán sobre los principales desafíos que tiene por delante el sector, desde la integración de la generación limpia en la red eléctrica hasta el papel del almacenamiento, considerado ya una de las piezas clave para dar estabilidad a un sistema cada vez más renovable.

La jornada llega en un momento de plena expansión para las renovables andaluzas, que han batido récords de potencia instalada en los últimos meses y consolidan a la comunidad como una de las grandes referencias del país en generación de energía limpia.

Retransmisión en directo

Para llegar al mayor número de personas posible, el encuentro podrá seguirse en directo a través de la portada de OKDIARIO y de sus redes sociales, de manera que cualquier interesado podrá conectarse desde cualquier punto sin necesidad de desplazarse hasta Sevilla.

Con esta iniciativa, OKDIARIO refuerza su apuesta por el periodismo especializado en sostenibilidad y por dar voz a los actores que están dibujando el nuevo mapa energético de Andalucía y del conjunto de España.

La jornada se perfila así como un punto de encuentro para entender hacia dónde camina la energía en el sur de Europa, con Andalucía como protagonista de una transformación que, lejos de agotarse, no ha hecho más que empezar.

ANDALUCÍA, EL NUEVO MOTOR ENERGÉTICO DE EUROPA

Fecha: 22 de septiembre de 2026

Hora: 09:30 h a 12:30 h

Lugar: Fundación CajaSol, Plaza de San Francisco, 1, Sevilla

09:30 h — Llegada de invitados y café de bienvenida

10:00 h — Inauguración del acto a cargo de OKDIARIO

10:05 h — Apertura institucional a cargo de D. Juan Bueno, primer teniente del Ayuntamiento de Sevilla

10:20 h — Mesa redonda: «El auge de las comunidades energéticas»

D. Fabián Pérez, director general de Cox Clientes

D.ª Paula Santos, Directora de Comunidades Energéticas de UNEF

11:00 h — Intervención: «Hidrógeno verde en el Valle Andaluz» a cargo de D. Javier Brey, presidente de la Asociación Española de Hidrógeno

11:20 h — Pausa café

11:40 h — Mesa redonda: «Energías renovables, electrificación y almacenamiento en Andalucía»

D. Carlos Navas, CEO de Hyren

D. Jesús Varela, delegado de Generación Renovable en Andalucía de Naturgy

Borja Cañas, delegado comercial de Iberdrola Clientes en Andalucía y Extremadura

D. Borja Navarro, director de Desarrollo de Negocio Energía EPC de Cox Clientes

12:20 h — Clausura a cargo de D. Cristóbal Sánchez Morales, viceconsejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía

12:40 h — Cierre del acto