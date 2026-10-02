Día de las Aves: un fin de semana de pajareo con más de 300 actividades para avistarlas en toda España

Este fin de semana, 3 y 4 de octubre, SEO/BirdLife celebra el Día de las Aves en más de 120 puntos de toda España con más de 300 actividades de pajareo: rutas guiadas, conferencias, talleres infantiles y observatorios de aves.

La ONG, decana en la conservación de la naturaleza en España, impulsa esta cita bajo el lema Somos Ciencia, Somos Acción, que ha estrenado para poner en valor el trabajo que desarrolla, paso a paso, desde hace más de 70 años.

Las aves regalan belleza, pero también información. Su presencia, sus movimientos y la evolución de sus poblaciones son una señal de cómo están los ecosistemas y, por tanto, del entorno en el que viven las personas.

Ciencia y acción

Con esta doble mirada, la organización reivindica que observar y estudiar las aves sirve para conocerlas, y que ese conocimiento debe convertirse en acción. El lema forma parte de la campaña Lo que hace SEO, ahora lo veo.

La campaña busca colocar la conservación de la naturaleza en el centro de la vida de las personas y en la agenda social y mediática. Porque el primer paso para conocer es observar, miles de personas se sumarán este fin de semana.

El Día de las Aves se celebra cada año el primer fin de semana de octubre. SEO/BirdLife lo plantea como una ocasión para acercarse a las aves y a la biodiversidad que rodea a la ciudadanía.

Aves comunes en declive

Según el informe El Estado de las Aves de España 2024, elaborado por SEO/BirdLife, el 43 % de las especies presenta un declive de sus poblaciones respecto a 1998.

Entre las aves comunes con tendencias descendentes figuran el gorrión común, el vencejo común, el serín verdecillo y el jilguero europeo, que es el Ave del Año 2026.

El jilguero, muy común en el territorio, se ve afectado por la captura ilegal, el uso de plaguicidas y herbicidas o la agricultura extensiva, entre otras causas. La ONG aprovecha la cita para hablar de sus amenazas.

Ciencia ciudadana

SEO/BirdLife anima además a pasar a la acción con la ciencia ciudadana. A través de sus programas de seguimiento, un simple paseo se convierte en una herramienta para la conservación.

Censar aves aporta datos valiosísimos, según la organización, que invita a la ciudadanía a participar en una oferta de más de 300 actividades en más de 120 puntos del territorio.

Los medios de comunicación pueden acudir a los puntos de celebración previa confirmación. Estos son algunos de los enclaves destacados por la organización, repartidos por comunidades autónomas, aunque también se pueden ver todos los puntos en este mapa para el Día de las Aves elaborado por SEO/BirdLife.

Andalucía

En Andalucía, el Centro Ornitológico Francisco Bernis, en El Rocío (Huelva), propone el sábado 3 actividades nocturnas: la observación de la berrea del ciervo a las 19:00 y un taller de astronomía a las 21:00.

También en Huelva, el Paraje Natural Marismas del Odiel comienza el sábado 3 a las 9:00 horas con anillamiento científico y un puesto de observación de aves. A las 11:00 horas ofrece un itinerario guiado.

En la Laguna Fuente del Rey, en Dos Hermanas (Sevilla), habrá de 10:00 a 13:00 un punto de venta e información y talleres familiares, además de dos paseos ornitológicos familiares, de 10:00 a 11:30 y de 11:30 a 13:00 horas.

Asturias y Cantabria

En Asturias, el Espacio Social Les Cigarreres, en Gijón, acoge el domingo 4 a las 20:00 un concierto que une música clásica y aves cantoras, a cargo del Ensemble 4.70, con obras de Couperin, Vivaldi, Chaikovski, Prokofiev o Messiaen.

En Castropol, la Casa de la Cultura presenta el sábado 3, de 10:00 a 11:00 horas, la miniguía de aves acuáticas de la ría del Eo. Después, de 11:00 a 14:30 horas, habrá una salida ornitológica por el entorno.

En Cantabria habrá anillamiento científico en las Marismas de Astillero (sábado 3, 9:00-11:00 horas) y en la torre de observación de las Marismas de Victoria y Joyel, en Trengandín (del 1 al 4, 8:30-12:30 horas). El domingo 4 hay ruta por Ponzonas de San Román, La Maruca y la costa de Santander.

País Vasco y Cataluña

En el País Vasco, el centro de interpretación Cihma-El Regato, en Barakaldo, ofrece el sábado 3 un curso de iniciación a la identificación de aves y sus cantos (12:00 horas) y un taller de cajas nido (16:30 horas). El domingo 4 hay una visita para avistar aves.

En Irún, el Parque Ecológico de Plaiaundi propone el domingo 4 un itinerario guiado, con salida a las 9:30 desde el centro de interpretación.

En Cataluña, el humedal de Les Llobateres, en Sant Celoni (Barcelona), reúne el domingo 4, de 9:00 a 13:00 horas, anillamiento científico, un puesto de observación, talleres y juegos infantiles y la fabricación y revisión de cajas nido.

Lérida y Delta del Ebro

En la Granja d’Escarp (Lérida), el domingo 4, de 8:00 a 20:00 horas, habrá maratón ornitológico, concurso, talleres infantiles y la actividad en familia Las aves en lengua de signos.

En el Delta del Ebro, la reserva ornitológica de Riet Vell programa el sábado 3, de 9:00 a 12:30 horas, un itinerario guiado y anillamiento científico de aves. El domingo 4, también de 9:00 a 12:30 horas, los Ullals de la Carrova, en Amposta, acogen un itinerario guiado y anillamiento científico. Las actividades son gratuitas.

Valencia y Extremadura

En la Albufera de Valencia, el Tancat de la Pipa (Catarroja) ofrece el sábado 3, de 9:30 a 13:30 horas, un paseo ornitológico en barca. El domingo 4, de 10:00 a 13:30 horas, propone un bici-maratón ornitológico desde el Puerto de Catarroja.

Además, Tuéjar (Valencia) celebra del 2 al 4 de octubre el III Festival de los Buitres, con exposiciones, charlas, actividades infantiles, excursiones guiadas para avistar buitres y degustaciones de productos de la zona.

Algunas actividades de Tuéjar requieren inscripción previa. En Extremadura, el embalse de Portaje (Cáceres) propone el sábado 3, a las 9:45 horas, un itinerario guiado y un punto de observación de aves.

Canarias, Baleares y Madrid

En Canarias, La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) acoge el domingo 4 un curso de formación sobre la avifauna canaria y los programas de seguimiento de SEO/BirdLife, destinado a socios de la organización.

En Baleares, una prospección en Sant Elm (Andratx, Mallorca) buscará pollos de pardela cenicienta mediterránea desorientados por la contaminación lumínica. Será el domingo 11, desde las 9:00 horas, y se explicará el proyecto ESTELA.

En la Comunidad de Madrid, el domingo 4 hay retirada de especies invasoras en las lagunas de Miralrío (Velilla de San Antonio) y, en el Huerto del Retiro, cuentacuentos con Cumpleaves feliz, de Rosa Martín, y talleres infantiles.

Programa del Ayuntamiento de Madrid

Más allá de la programación de SEO/BirdLife, varias administraciones se suman con oferta propia. El Ayuntamiento de Madrid incluye el Día de las Aves en su agenda ambiental de otoño, con actividades gratuitas guiadas por educadores ambientales.

Los itinerarios ornitológicos, de 9:00 a 12:00 horas, recorren el sábado 3 el Parque Emperatriz María de Austria y el Parque Enrique Tierno Galván, y el domingo 4 el Parque de las Cruces, en Aluche, y el Parque del Oeste.

En la Cabaña de la Rosaleda, en El Retiro, hay un taller de iniciación a la ornitología el sábado 3 (10:00-13:00 h.) e Invasores alados: aves exóticas el domingo 4 (10:30-13:00 h.). El sábado 3 también se ofrece Descubre las aves del Retiro (11:00-13:00 h.).

Red Natural de Aragón

La Red Natural de Aragón celebra el Día de las Aves con actividades gratuitas en diez espacios naturales protegidos. La oferta, promovida por el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, incluye una docena de experiencias de iniciación a la ornitología.

El sábado 3, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ofrece encuentros divulgativos en la pradera de Ordesa y en el valle de Pineta. También propone Las montañas del Quebrantahuesos, por el sendero de los miradores de Revilla.

Ese mismo día, la Reserva Natural Dirigida de las Saladas de Chiprana propone un paseo guiado por el humedal bajo el nombre Una mañana entre aves en las saladas de Chiprana.

Teruel, Zaragoza y Huesca

El domingo 4, en Teruel, el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno acoge su popular anillamiento científico de aves paseriformes. En Zaragoza, los Sotos y Galachos del Ebro celebran otro anillamiento y el Parque Natural del Moncayo un taller familiar.

En Huesca, el Centro de Interpretación de Ansó organiza un taller de iniciación a la ornitología. Benasque (Posets Maladeta) ofrece un paseo guiado, y Guara la actividad Guara a vista de pájaro. La laguna de Sariñena suma «Las aves de la laguna».

En la ciudad de Zaragoza, el Parque del Agua acoge el domingo 4, de 10:00 a 13:00 horas, el taller Limpieza y reposición de cajas nido, una forma sencilla de conocer las aves del entorno y conservar sus refugios para la próxima cría.

Cómo participar

Todas las actividades de la Red Natural de Aragón son gratuitas, pero requieren inscripción previa en la web rednaturaldearagon.com. Las del Ayuntamiento de Madrid son gratuitas y requieren reserva previa. Pueden modificarse o cancelarse si las condiciones meteorológicas son adversas.

SEO/BirdLife ofrece en su web un mapa con los lugares de celebración y las actividades de cada uno. La información se actualizará durante los próximos días.