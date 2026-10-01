Polestar lanza una nueva oferta de suscripción para vehículos eléctricos en más de un millón de puntos de recarga en Europa

Los conductores de coches eléctricos de la marca sueca tienen ahora una forma más barata de recargar en ruta. Una nueva suscripción de entrada, llamada Plus, ofrece un 15 % de descuento en carga rápida por 7,99 euros al mes y amplía las opciones de ahorro en Europa.

Se trata de una ampliación de Polestar Charge, el servicio de carga pública del fabricante, anunciada este 1 de octubre desde Gotemburgo. La compañía busca que sus clientes dispongan de más alternativas para acceder a descuentos asequibles cuando necesitan recargar durante un viaje.

El servicio también suma red: ahora permite acceder a más de 1,25 millones de puntos de carga públicos en toda Europa. Esa cifra es la misma para quienes no pagan ninguna cuota y para quienes optan por una de las suscripciones disponibles.

Una única cuenta para cargar en Europa

Polestar Charge es una solución de carga pública que permite cargar prácticamente en cualquier lugar de Europa mientras se está en ruta, todo ello a través de una única cuenta. Los conductores no tienen que registrarse en cada red por separado para repostar energía.

El servicio está incluido con la compra de un Polestar, también cuando el coche se adquiere a través del programa de vehículos de segunda mano de la marca. El acceso a la carga se realiza mediante la aplicación y la tarjeta, de modo que el conductor puede elegir el método que le resulte más cómodo.

Incorpora además funciones pensadas para los viajes largos. Entre ellas figuran Plug & Charge en los vehículos compatibles, que simplifica el inicio de la sesión, y la posibilidad de filtrar en Google Maps los puntos incluidos en la red al planificar la ruta.

Tres modalidades según el uso

La oferta ampliada incluye la modalidad estándar, sin suscripción, y dos nuevas modalidades de pago, Plus y Pro. Ambas dan a los clientes descuentos sobre el precio habitual de la carga rápida a cambio de una cuota mensual.

La modalidad de entrada Plus está dirigida a los clientes que necesitan realizar cargas rápidas de forma ocasional. Ofrece un descuento del 15 % en cinco redes de carga rápida seleccionadas en cada mercado, por 7,99 euros al mes.

Pro se dirige a quienes cargan rápido con frecuencia. Aplica un descuento del 30 % en siete redes seleccionadas en cada mercado, entre ellas Ionity, y cuesta 14,99 euros al mes.

Más puntos con descuento

Las dos nuevas modalidades dan acceso a aún más puntos en los que ahorrar. Con Plus, los suscriptores cuentan con más de 104.000 puntos de carga con descuento en Europa, mientras que con Pro la cifra supera los 118.000.

Eso supone un incremento del 26 % y del 43 %, respectivamente, en comparación con la antigua modalidad de suscripción. Olivier Loedel, Head of Product Software Management de la marca, afirma que Polestar Charge ofrece «uno de los ecosistemas de carga más amplios y prácticos de Europa».

Loedel añade que, con la oferta ampliada, resulta aún más asequible beneficiarse de ahorros en la carga rápida. Según el directivo, las opciones de suscripción se adaptan a las necesidades y los hábitos de conducción de cada cliente.

Récord de uso este verano

La red también sigue creciendo e incluye la red de Superchargers de Tesla. Este acceso es el mismo para usuarios sin suscripción y para suscriptores, que solo se diferencian en los descuentos aplicados en las redes seleccionadas.

La popularidad del servicio se refleja en los datos. Este verano se ha registrado un volumen de uso récord, con 161.000 sesiones de carga realizadas por conductores de la marca, y los suscriptores ya obtienen ahorros después de su primera carga completa.

Michael Lohscheller, CEO de la compañía, recuerda que la transición hacia el vehículo eléctrico se acelera y que estos modelos ya suponen más del 20 % de las ventas de coches nuevos en la Unión Europea durante el primer semestre de 2026. Con Polestar Charge, nos aseguramos de que nuestros conductores tengan un acceso práctico a la carga pública y a descuentos asequibles, y convertimos la ansiedad por la autonomía en algo del pasado», concluye el directivo.