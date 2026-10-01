La cara oculta de la moda: sólo el 9% de las marcas informa del número de prendas que fabrica al año

Nadie sabe con exactitud cuántas prendas de ropa se fabrican cada año en el mundo. Es uno de los datos más básicos de la industria de la moda y, sin embargo, sigue siendo uno de los que el sector menos publica.

La Asociación de Moda Ética y Sostenible (AMES) lanza la edición 2026 de #ContarEstáDeModa, una campaña que pide a las marcas hacer público su volumen anual de producción y que se vincula a Speak Volumes, la iniciativa internacional de The Or Foundation.

Las estimaciones sitúan la producción mundial entre 80.000 y 150.000 millones de prendas al año, según Source Fashion (2025). Es una horquilla de 70.000 millones de prendas que prueba hasta qué punto se desconoce la verdadera escala de la industria.

Un dato que casi nadie publica

Según los últimos datos de Fashion Revolution, recogidos en su informe What Fuels Fashion? y citados por Vogue en 2026, sólo el 9 % de las marcas analizadas publica sus volúmenes de producción.

Con ese punto de partida, #ContarEstáDeModa vuelve en 2026 para animar a las empresas a dar el paso. La campaña parte de una idea sencilla: no se puede hablar de reducción, circularidad o residuos sin saber antes cuánto se produce.

Hacer visible esta cifra permite entender mejor la verdadera escala del sector y avanzar hacia una mayor transparencia. En la edición de 2025 participaron 193 marcas internacionales, más de un tercio de ellas españolas, lo que convirtió a España en uno de los principales focos de participación.

Medir antes de reducir

El presidente de AMES, Raúl González, reconoce los avances del sector en otros terrenos, pero señala que sigue pendiente el dato más básico: «Hemos avanzado mucho en transparencia sobre materiales, emisiones o proveedores, pero seguimos sin hacer público uno de los datos más básicos: cuánto producimos».

González subraya que el objetivo no es señalar a nadie. «No se trata de señalar quién produce más o menos, sino de conocer nuestro punto de partida. Si queremos reducir nuestro impacto, primero tenemos que poder medir la escala», añade.

La edición de 2026 quiere llevar la conversación más allá de la publicación de una cifra. Para ello, la campaña incorpora nuevas voces y una herramienta inédita dirigida a los propios profesionales del sector.

Nuevas voces para la campaña

Canussa, Pol Avé, Engineer Shoes, Venus, Amarenak, Fundación Madre Coraje e IAOS serán algunas de las organizaciones embajadoras de #ContarEstáDeModa en esta edición.

Su papel consistirá en ayudar a abrir la conversación y animar a otras empresas del sector a participar. Las marcas embajadoras, según la organización, son sólo el comienzo de una campaña abierta a todas las compañías.

Además, la iniciativa pondrá en marcha el Canal de Confesiones, un espacio para que profesionales de retail, diseño, compras, producción, logística, marketing y otras áreas compartan de forma anónima experiencias sobre aquello que ocurre dentro de la industria y que normalmente queda fuera de la conversación pública.

Responsabilidad más allá de las fronteras

La edición de este año amplía también el debate hacia la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), el principio por el que las empresas que ponen productos en el mercado asumen también la gestión de lo que ocurre con ellos cuando se convierten en residuo.

La cuestión cobra especial relevancia al observar qué sucede con las prendas después de su primera vida útil. Ghana recibe más de 150 millones de kilos de ropa de segunda mano al año, alrededor de 15 millones de prendas cada semana.

Muchas de ellas llegan a Kantamanto, el mercado de ropa de segunda mano más grande del mundo, en Accra, donde miles de personas trabajan para revenderlas, repararlas y prolongar su vida útil. Allí tiene su sede The Or Foundation, organización sin ánimo de lucro.

RAP globalmente responsable

La experiencia de The Or Foundation en Kantamanto sirve como punto de partida para introducir en España el concepto que la organización denomina Globally Accountable EPR (RAP Globalmente Responsable).

La idea es que la responsabilidad y los recursos asociados a las prendas no desaparezcan cuando estas cruzan una frontera, sino que alcancen también a las comunidades que las reciben y gestionan al final de su recorrido.

La vicepresidenta de AMES, Gema Gómez, lo resume así: «Si la ropa cruza fronteras, la responsabilidad también tiene que cruzarlas. La circularidad no puede terminar cuando una prenda sale de nuestro campo de visión».

Una llamada abierta a las marcas

#ContarEstáDeModa está abierta a todas las marcas que quieran participar, independientemente de su tamaño. AMES anima a las empresas españolas a sumarse a Speak Volumes y a hacer público su volumen anual de producción.

Para hacerlo, las compañías interesadas disponen de un formulario en la web contarestademoda.es para hacer público su volumen anual de producción.

AMES reúne a profesionales, marcas y proyectos comprometidos con transformar la industria de la moda hacia modelos más justos, circulares y responsables, e impulsa iniciativas de incidencia pública, formación y sensibilización en transparencia, innovación sostenible y consumo responsable en España.