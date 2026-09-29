Dia evitó que se desperdiciaran 2.561 toneladas de alimentos en 2025 con su estrategia de prevención

Planificar la compra antes de llegar al supermercado es un gesto sencillo con doble beneficio: ayuda a las familias a gestionar mejor su presupuesto y evita que alimentos aptos para el consumo acaben en la basura.

En este sentido, hoy, 29 de septiembre, se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Con motivo de esta efeméride, la red de supermercados Dia hace públicos sus resultados de 2025 señalando que durante el año pasado se evitó el desperdicio de 2.561 toneladas de alimentos en 2025.

Esta cifra supone un aumento de un 14% con respecto al año anterior, gracias a su estrategia de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario a lo largo de toda su cadena de valor.

Esta fecha, promovida por Naciones Unidas, busca concienciar al planeta de un problema de grandes dimensiones. La propuesta de la cadena de supermercados parte de una idea básica: empezar por planificar el menú y la lista de la compra según las necesidades reales de cada hogar, lo que ahorra tiempo, dinero y recursos y evita compras innecesarias.

Un problema todavía elevado

En España, el desperdicio alimentario continúa siendo un reto. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en 2025 el volumen total desperdiciado dentro y fuera del hogar se situó en 1.129 millones de kilos o litros.

Aunque la cifra supone cerca de un 20% menos que en 2020, sigue siendo muy elevada y obliga a seguir actuando en los hogares, en los comercios y en toda la cadena de suministro.

Por eso, Dia promueve hábitos de compra y alimentación a través de su Guía de compra inteligente y saludable, con recomendaciones para planificar los menús, optimizar el presupuesto y aprovechar mejor los alimentos en el hogar.

De la cesta de la compra al plato

La guía, elaborada junto a la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), subraya que es primordial tomar decisiones conscientes en cada paso, desde la lista de la compra hasta el plato.

Así, una lista de la compra estratégica basada en un menú semanal planificado puede marcar la diferencia para evitar compras innecesarias y desperdicio de alimentos.

Entre las claves para implantar un consumo más consciente, Dia destaca planificar la cesta, priorizar alimentos saludables y de temporada y leer la información nutricional de las etiquetas.

Cuánto cuesta tirar comida

Según los cálculos de la aplicación Too Good To Go, esos 1.129 millones de kilos equivalen a 36 kilos de comida desperdiciados cada segundo, unas 3.096 toneladas al día en el conjunto del país.

Esa misma estimación cifra el coste en unos 152 euros cada segundo, más de 13 millones de euros al día, aunque cada español destina de media 2.872 euros al año a su alimentación. Además, con la comida que se tira en un solo día en los hogares se podría alimentar a 4.500 personas durante todo un año.

Impacto en agua, suelo y clima

El impacto no es sólo económico. Cada día, el desperdicio en los hogares supone haber utilizado en vano más de 2.500 millones de litros de agua, lo que equivale a unas 1.000 piscinas olímpicas. También se pierden recursos equivalentes a una superficie de unos 1.200 campos de fútbol para producir alimentos que finalmente no se consumen.

A ello se suman las emisiones: el desperdicio contribuye a cerca del 10% de los gases de efecto invernadero, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo señala como una de las cinco áreas prioritarias de acción climática.

Hogares cada vez más pequeños

Organizar y conservar correctamente los alimentos en casa y aprovechar las sobras permiten, además, reducir el desperdicio y optimizar el presupuesto familiar, según recuerda la compañía.

A ello se suma el cambio en la forma de vivir y consumir: los hogares unipersonales crecerán casi un 42% hasta 2039 y los de dos personas, casi un 30%, según el estudio Retail con propósito de Kantar.

Ante esta realidad, Dia impulsa un surtido con formatos más pequeños, manejables y versátiles, adaptados a las necesidades de cada persona o pareja, donde la flexibilidad es clave.

Envases que evitan sobras

El tamaño y el diseño de los envases adquieren un papel clave para facilitar el consumo real en hogares pequeños y evitar que los alimentos se queden a medias o sin consumir.

La prevención ocupa además un lugar central en la actividad de Dia, que trabaja para reducir el desperdicio a lo largo de toda su cadena de valor, desde los almacenes hasta su llegada a las tiendas.

La compañía avanza hacia un modelo en el que los alimentos y los recursos mantengan su valor el mayor tiempo posible, con redistribución de excedentes y valorización de productos no aptos para el consumo.

Donaciones y segunda vida

Las 2.561 toneladas evitadas se lograron gracias a la redistribución de excedentes, con más de 628.500 kilos de alimentos donados a entidades sociales, y a la valorización de subproductos.

En concreto, más de 1.900 kilos se destinaron como materia prima para alimentación animal, y el objetivo de la compañía es reducir el desperdicio hasta un 1,20% en 2030.

Este enfoque coincide con la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, cuyas principales obligaciones se aplican desde abril y que prioriza la prevención y la donación de excedentes.

Un operador de proximidad

Cuando los alimentos ya no pueden destinarse al consumo, Dia apuesta por darles una segunda vida: la compañía valorizó más de 11.470.087 kilos de residuos de origen alimentario para compostaje y valorización energética.

Grupo Dia es el cuarto operador del mercado español y cuenta con más de 2.400 tiendas en España, además de una cobertura online que alcanza a 8 de cada 10 hogares.

Con más de 34.000 profesionales y una facturación de 7.076 millones de euros en 2025, la compañía promueve el bienestar accesible con su programa Comer mejor cada día.