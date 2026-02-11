Grupo Dia ha presentado su nuevo Plan de Sostenibilidad 2026-2029, bautizado como El valor de cada día que sitúa a la cadena como referente en estrategia medioambiental y social del sector de distribución alimentaria española.El proyecto articula la sostenibilidad de Grupo Dia en torno a cuatro pilares coincidentes con las iniciales de palabras que reflejan las palancas de su estrategia: Vecindad, Vínculo, Vida saludable y Valores.

Estas cuatro «V» vertebran una hoja de ruta con cinco ejes estratégicos y 84 iniciativas, según señala la compañía que ya cuenta con más de 2.360 establecimientos en España. De este modo aspira a reforzar su posicionamiento como vecino de referencia en barrios, alcanzando a 38 millones de compradores españoles en 2029.

Modelo de negocio responsable

El marco de sostenibilidad presentado por Grupo Dia responde a la integración de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en su modelo de negocio.

La proximidad como fortaleza diferencial se materializa en el concepto de «Vecindad», primer pilar del plan, que busca consolidar a Dia como actor esencial en el desarrollo económico de las comunidades donde opera. Este enfoque se apoya en una red de más de 3.300 establecimientos entre España y Argentina, generando empleo y dinamizando el tejido productivo local.

Cinco ejes estratégicos y 84 iniciativas

El Plan de Sostenibilidad de Grupo Dia se concreta en cinco ejes estratégicos que dan forma a las 84 iniciativas previstas para el periodo 2026-2029. Entre las prioridades destacadas por la compañía figuran el incremento del surtido de productos frescos, la mejora nutricional de su marca propia, el fortalecimiento de las relaciones con proveedores locales y la medición rigurosa del impacto social y medioambiental de cada proyecto.

La apuesta por la economía de proximidad se refleja en datos contundentes: Grupo Dia realiza el 96% de sus compras a una red de más de 1.100 proveedores locales, movilizando anualmente más de 4.300 millones de euros en compras a proveedores en sus dos mercados principales, consolidando así su compromiso con el desarrollo económico regional.

El segundo pilar, el «Vínculo», se centra en fortalecer las relaciones con todos los grupos de interés, desde clientes y empleados hasta franquiciados y proveedores. Esta V pretende consolidar lazos de confianza que permitan a Grupo Dia crecer junto a las comunidades a las que sirve, desarrollando alianzas estratégicas. La cadena ha manifestado que el modelo de proximidad extrema con 2.360 establecimientos en España constituye la base sobre la que construir estos vínculos duraderos.

Vida saludable como compromiso corporativo

La tercera «V» elegida, la de la «Vida saludable», representa uno de los compromisos centrales del Plan de Sostenibilidad de Grupo Dia. Este pilar se materializa principalmente a través del programa Comer mejor cada día, una iniciativa que busca facilitar el acceso a una alimentación de calidad para todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica o capacidad económica.

El programa se apoya en tres ejes fundamentales: accesibilidad, conocimiento y frecuencia, con el objetivo de mitigar las barreras alimentarias que dificultan seguir una dieta equilibrada. La compañía pone especial énfasis en potenciar la oferta de productos frescos y locales, que representarán cerca del 40% de sus promociones semanales, garantizando así opciones nutritivas al alcance de todos.

Productos frescos y dieta equilibrada

Grupo Dia ha anunciado una inversión de 180 millones de euros en promociones con especial foco en productos frescos esenciales para una dieta equilibrada. Esta apuesta por la Vida saludable incluye ofertas semanales de hasta el 40% de descuento en más de 200 referencias, facilitando el acceso a carnes, pescados, frutas y verduras de máxima calidad a precios asequibles.

El compromiso nutricional se extiende también a la mejora continua de las recetas de marca propia, siguiendo índices de referencia como el NRF 9.3 y las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Valores como guía de actuación empresarial

El cuarto y último pilar del Plan de Sostenibilidad de Grupo Dia son los «Valores», que actúan como guía transversal en todas las decisiones estratégicas de la compañía. Este eje engloba el compromiso con la ética empresarial, la transparencia en la gestión, la diversidad e inclusión en el ámbito laboral y el respeto al medioambiente.

La cadena se ha fijado objetivos concretos en materia de reducción de emisiones, gestión circular de residuos y protección de la biodiversidad a través de políticas de abastecimiento responsable. El modelo descentralizado de gestión permite a los equipos locales aplicar la estrategia corporativa adaptada a cada mercado.

Nuevos establecimientos y baja densidad demográfica

La hoja de ruta hasta 2029 se enmarca en un contexto de mercado de gran consumo con crecimiento moderado, con un consumidor contenido por la pérdida de poder adquisitivo.

En este escenario, Grupo Dia busca ampliar su penetración apoyándose en su modelo de proximidad y en el formato de franquicia. La compañía espera sumar un millón adicional de compradores al año mediante nuevos establecimientos en municipios de baja densidad demográfica.

Martín Tolcachir, CEO Global de Grupo Dia, ha subrayado que «la sostenibilidad no es un factor accesorio, sino una fuente de creación de valor» y ha destacado la «oportunidad y responsabilidad de dirigir el trabajo hacia un objetivo con impacto real en la sociedad».

Sostenibilidad con nombres propios

«En Dia, la sostenibilidad no es un informe guardado en un cajón, es nuestra forma de respirar los barrios y pueblos. Nuestra sostenibilidad tiene nombres y apellidos, calles y plazas. Es la convicción de que un negocio responsable solo crece si hace crecer a su comunidad» afirma Pilar Hermida, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Grupo Dia.

«Nuestro liderazgo en número de tiendas nos permite estar en el día a día de las personas, y trabajar para que el cliente que nos elige sepa que, además de hacer la compra, sumamos valor y fortaleza a toda su comunidad y entorno. Dia no sólo abre tiendas; es ese vecino que mantiene la puerta abierta y está presente donde otros no llegan, especialmente en zonas rurales. Porque comer bien no debería ser un lujo para unos pocos, sino la tranquilidad diaria de todos», señala Hermida.

Compromiso con el desarrollo sostenible

El nuevo Plan de Sostenibilidad El valor de cada día representa la evolución natural del compromiso de Grupo Dia con el desarrollo sostenible, tras el éxito del anterior plan Cada día cuenta 2024-2025.

Con las cuatro «V» como motor estratégico y la proximidad como seña de identidad, la compañía aspira a consolidarse como líder en sostenibilidad del sector de la distribución alimentaria en España, demostrando que es posible combinar crecimiento empresarial con responsabilidad social y ambiental.