El Grupo Dia ha logrado recuperar cerca de 55.000 toneladas de residuos durante 2025 gracias a su programa Residuo Cero, una iniciativa que sitúa a la cadena de supermercados como referente en economía circular dentro del sector de la distribución.

Este hito se enmarca en el Plan Estratégico de Sostenibilidad 2024-2025 «Cada día cuenta», que impulsa la transformación hacia un modelo de negocio más responsable y sostenible. Los datos consolidan el compromiso del Grupo Dia con el modelo Residuo Cero y la gestión eficiente de recursos en sus operaciones.

El sello De Residuos a Recursos: Zero a Vertedero, otorgado por Saica Natur, certifica que más del 95% de los residuos generados en las instalaciones de la compañía pueden ser reutilizados, reciclados o valorizados energéticamente.

Esta acreditación, verificada por TÜV SÜD, distingue a aquellas empresas que persiguen la excelencia en la gestión de residuos y garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad más exigentes. Actualmente, nueve de los once centros logísticos de Grupo Dia en España ostentan esta certificación, lo que representa el 82% de su red de almacenes.

Transformación circular

El modelo de gestión circular implementado por Grupo Dia ha permitido evitar el depósito en vertedero de cerca del 98% del total de residuos generados en las plataformas certificadas. Esta cifra supone un avance significativo y posiciona a la compañía entre las empresas líderes en economía circular del sector. La colaboración estratégica con el Grupo Saica ha sido clave para desarrollar modelos que transforman los residuos en recursos aprovechables.

De las 55.000 toneladas recuperadas en 2025, aproximadamente 42.000 toneladas correspondieron a papel y cartón, que se han transformado en nuevo packaging 100% reciclado. Estas cifras evidencian el potencial de la economía circular para reintroducir materiales en la cadena de valor. El papel recuperado se ha convertido en millones de embalajes que volverán a utilizarse en la distribución.

Compostaje y valorización energética

La gestión de residuos orgánicos ha alcanzado un papel protagonista dentro del programa Residuo Cero de Grupo Dia. Durante 2025, se destinaron 6.600 toneladas de residuos orgánicos a compostaje para aplicación agrícola, contribuyendo a cerrar el ciclo de nutrientes y promover prácticas agrícolas sostenibles. Este proceso convierte los residuos de panadería y bollería en compost que enriquece los suelos.

Por otro lado, el polietileno de baja densidad (PEBD) ha demostrado su potencial de reciclaje con la recuperación de más de 2.600 toneladas que se han convertido en más de 6 millones de metros cuadrados de film estirable reciclado. Este material vuelve a la cadena como nuevos envases. La recuperación de plásticos flexibles representa uno de los mayores desafíos del sector.

Energía renovable a partir de residuos

La valorización energética de residuos no aprovechables materialmente ha permitido a Grupo Dia generar electricidad de manera sostenible. Más de 3.000 toneladas de residuos se utilizaron como combustible para generar aproximadamente 6.535.000 kWh de energía eléctrica, lo que equivale al consumo anual de 696 hogares españoles. Esta valorización energética evita que los residuos acaben en vertederos.

El proceso de valorización energética se realiza bajo estrictos controles ambientales que garantizan la minimización de emisiones. Esta solución permite dar una última utilidad a aquellos residuos que no pueden reciclarse materialmente. La gestión integral implementada por el Grupo Dia asegura que cada tipo de residuo reciba el tratamiento más adecuado.

Expansión del modelo circular

Los almacenes certificados con el sello Residuo Cero incluyen las plataformas de Illescas, Sabadell, Miranda, Sevilla, Mérida, Zaragoza, Getafe, Santiago y Dos Hermanas. Trinidad Dávila, Responsable de Sostenibilidad de Dia España, destaca el compromiso de la compañía por impulsar la transición hacia un modelo de producción y consumo responsable. La renovación periódica de las certificaciones demuestra la continuidad del programa y su efectividad en la reducción del impacto ambiental.

El centro logístico de Dos Hermanas, inaugurado en mayo de 2025 con certificación Breeam, representa el modelo a seguir para futuras instalaciones. Este almacén incorpora desde su diseño los principios de eficiencia energética y gestión circular de residuos. De cara a 2026, está prevista la inauguración de un nuevo centro en León que también seguirá estos estándares de sostenibilidad.

Compromiso con el Plan Estratégico de Sostenibilidad

El Plan Estratégico de Sostenibilidad 2024-2025 «Cada día cuenta» integra la gestión de residuos como uno de sus pilares fundamentales. Este plan, que involucra a todas las áreas de negocio del Grupo Dia, establece objetivos en tres ejes: descarbonización, reciclabilidad de envases y reducción de residuos. La colaboración con Saica Natur y la verificación de TÜV SÜD garantizan la transparencia del programa.

Los resultados de 2025 confirman que el programa Residuo Cero no sólo es viable económicamente, sino que además genera valor para todos los grupos de interés: clientes, empleados, proveedores y franquiciados.

La reducción de costes asociados a la gestión de residuos, junto con la mejora de la imagen corporativa, convierten esta iniciativa en un caso de éxito replicable en otros sectores. El Grupo Dia demuestra que la sostenibilidad y la rentabilidad pueden ir de la mano en el sector de la distribución.