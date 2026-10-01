El Polestar 5 llega dispuesto a convertirse en el gran referente de la marca sueca. Este espectacular GT eléctrico de cinco metros combina un diseño minimalista con hasta 650 kW de potencia, 670 kilómetros de autonomía y una arquitectura de 800 voltios capaz de recuperar del 10% al 80% de la batería en apenas 22 minutos.

El equipo de diseño de Polestar ha creado un elegante GT con una imagen minimalista que huye de los adornos innecesarios. El mundo de la aviación ha sido una de sus principales fuentes de inspiración, como demuestran las tensas superficies que envuelven un perfil aerodinámico en forma de ala con una parte trasera de estilo Kamm.

Diseño exterior

El morro bajo, con el SmartZone introducido en el Precept, está flanqueado por los faros delanteros Dual Blade característicos de Polestar, que vienen de serie con tecnología Pixel LED. La rueda está especialmente próxima a la línea del capó gracias a la plataforma del vehículo y a una suspensión delantera con un diseño único en el segmento. Los revestimientos en negro brillante o Shade en la parte inferior de las puertas hacen que este vehículo de 142 cm de altura parezca más bajo, mientras que el cerramiento de vidrio sigue el perfil aerodinámico y la elegante línea del techo.

Esta forma no resta amplitud a la parte trasera del vehículo, ya que la estructura de los reposacabezas se ha desplazado hacia atrás y se utiliza un espejo retrovisor digital y una luna trasera virtual, como en el Polestar 4. Polestar 5 cuenta además con el techo solar panorámico más grande de todos los modelos Polestar (algo más de 2 metros de largo y 1,25 metros de ancho), por lo que los ocupantes de los asientos traseros disfrutan de un espacio amplio y luminoso.

En la parte de atrás, Polestar 5 presenta una barra de luces de diseño aerodinámico con ventilación y un difusor trasero integrado que mejora el flujo de aire. Gracias a las lunas sin marco y las manillas retráctiles, el Polestar 5 Dual Motor tiene un coeficiente de arrastre (Cd) de sólo 0,24.

Diseño interior

En el interior, el GT eléctrico de 4+1 asientos presta tanta atención al conductor como a los pasajeros. Los asientos delanteros han sido diseñados en colaboración con Recaro y hacen que las caderas queden particularmente bajas, con un diseño envolvente y el clásico confort sueco.

La posición de conducción en el Polestar 5 se ha reclinado de manera deliberada para que resulte más deportiva, aprovechando la baja altura de los asientos y la posición vertical del volante, que queda más cerca del conductor. En la columna de la dirección con regulación eléctrica hay una pantalla de 9 pulgadas colocada de manera que se pueda ver con facilidad en cualquier posición. La información para el conductor en el Polestar 5 se completa con una pantalla HUD de 9,5 pulgadas.

Al igual que en otros vehículos Polestar, en el Polestar 5 se utilizan materiales reciclados como Econyl (un material fabricado con redes de pescar y otros residuos) en las alfombrillas, PET reciclado en el forro interior del techo y un envoltorio tejido de decoración en la parte superior de las puertas.

Tecnología

Los sistemas Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) son una parte muy importante del Polestar 5. Entre ellos destaca el SmartZone, que incluye sensores, radar y cámara delantera de estacionamiento. La función Pilot Assist regula la velocidad y la posición del vehículo en su carril a velocidades de hasta 150 km/h. Polestar 5 tiene un total de 11 cámaras de visión, una cámara de vigilancia del conductor, un radar de medio alcance y 12 sensores de ultrasonidos.

Lleva ocho airbags y utiliza radares interiores que detectan el número, la posición y el tipo de ocupantes para adoptar las medidas de seguridad adecuadas en caso de accidente.

Motor 100% eléctrico

Polestar 5 está equipado con un motor trasero eléctrico de fabricación propia que aporta hasta 450 kW y 660 Nm a los 650 kW y 1.015 Nm totales del Polestar 5 Performance. Eso permite al Polestar 5 Performance acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,2 segundos, mientras que el Polestar 5 Dual Motor de 550 kW lo hace en sólo 3,9 segundos. La velocidad de ambas versiones está limitada electrónicamente a 250 km/h.

Estas cifras son fruto de una arquitectura eléctrica de 800 V, la primera de este tipo en un vehículo Polestar, que también permite al Polestar 5 cargar a 350 kW con un cargador CC adecuado. Puede pasar del 10% al 80% de carga en sólo 22 minutos y un indicador de carga externo en el montante trasero permite ver en cualquier momento el nivel de carga del vehículo.

El motor trasero del Polestar 5 se puede desconectar para lograr una mayor eficiencia. El Polestar 5 Dual Motor tiene hasta 670 km (WLTP) de autonomía, mientras que el Polestar 5 Performance alcanza los 565 km (WLTP).

Polestar 5 Dual Motor (550 kW, 812 Nm) ya está disponible con un precio de lanzamiento orientativo de 121.900 euros, mientras que el Polestar 5 Performance (650 kW, 1.015 Nm) tiene un precio de lanzamiento orientativo de 145.300 euros.