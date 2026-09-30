El Gobierno lo confirma: a partir de mañana los conductores de vehículos de gasolina y diésel podrán seguir repostando con las ayudas a los carburantes

La crisis en Oriente Próximo sigue haciendo estragos en la economía de los españoles en uno de los productos imprescindibles en el día a día, el combustible. El conflicto está generando dificultades en el paso de petróleo y derivados por el estrecho de Ormuz, reduciendo la cantidad de producto que llega a los mercados europeos.

La cosa no queda ahí. Y es que Rusia está restringiendo sus exportaciones de gasóleo y varias refinerías han sufrido ataques debido a la guerra con Ucrania. A menor oferta, y con una demanda que se mantiene estable, mayor es el precio.

Hasta el momento, como medida provisional al incremento del precio de los carburantes, el gobierno español aprobó en junio el Real Decreto 18/2026, por el cual se adoptaban determinadas acciones dentro del marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. A fecha fin en septiembre, con una reducción gradual en los precios, en el día de ayer, 29 de septiembre, se aprobó la renovación de las ayudas en el Consejo de Ministros.

Así es la prórroga de las ayudas a la gasolina y diésel

El tercer paquete de medidas integrado en el tercer Real Decreto aprobado por el Gobierno prorroga las ayudas a los carburantes. De este modo, los ciudadanos se beneficiarán de una reducción de 20 céntimos por litro de gasolina 95 y de gasóleo, 13 céntimos menos en noviembre y 6 céntimos menos en diciembre a costa del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Esto significa que las ayudas permanecerán hasta el 31 de diciembre e irán disminuyendo paulatinamente en el último tercio del año. También se mantiene la cláusula automática de reactivación, por la que, si los precios suben de nuevo por encima del 15%, se volverá a los 20 céntimos de rebaja en noviembre y diciembre.

Asimismo, también se amplían las ayudas a agricultores y ganaderos. De esta forma, se busca compensar el sobrecoste de los combustibles para el sector primario, manteniendo la bonificación de 20 céntimos por litro hasta final de año.

La mayoría de los vehículos se verán beneficiados

Gracias a este decreto, los mayores beneficiados serán los conductores de vehículos con motores de combustión. La aprobación en el Consejo de Ministros brindará una reducción de 20 céntimos por litro repostado tanto para los vehículos de gasolina como para los diésel.

Hasta la fecha, la bonificación del Estado a los precios del combustible se cifraba en cinco céntimos por litro. No obstante, a partir de mañana, 1 de octubre, la ayuda ascenderá a 20 céntimos. Por ende, todo el que pretenda repostar hoy deberá esperar a mañana si quiere disfrutar de un mayor descuento en la factura.