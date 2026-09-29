Desde el pasado 18 de septiembre, Madrid es la capital de la música con la llegada de la residencia europea de Shakira y Geely se ha sumado a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour como coche oficial. Gracias al acuerdo alcanzado con Live Nation España, Geely Auto acompañará los conciertos que se celebrarán entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

Más allá de su presencia como coche oficial, Geely Auto quiere formar parte de todo aquello que ocurre alrededor de los conciertos: de la emoción de los días previos, del encuentro entre personas y de las experiencias que permanecen en el recuerdo una vez que termina el espectáculo. La colaboración con LMYNL World Tour coincide además con una nueva etapa para Geely Auto en España, donde la marca china ha iniciado recientemente su actividad comercial con una gama de vehículos electrificados.

Dos universos que, desde ámbitos diferentes, comparten una misma vocación de conectar con públicos diversos, romper fronteras y acercar nuevas experiencias a las personas. La energía, el carácter internacional y la capacidad de llegar a distintas generaciones presentes en la gira encuentran así un punto de encuentro con la propuesta de Geely Auto, basada en combinar innovación, tecnología y diseño para llevar nuevas formas de movilidad al día a día.

Li Lei, Managing Director de Geely Auto España, ha comentado que «la asociación de Geely Auto con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira parte de una base de valores compartidos con los que nos identificamos plenamente. Somos una marca abierta a todos, con una personalidad capaz de conectar con distintas generaciones y culturas». «Del mismo modo que LMYNL va mucho más allá de un concierto, nuestra propuesta de movilidad busca trascender la propia conducción para ofrecer una experiencia cargada de energía y emoción, y queremos llevar lo extraordinario a la vida cotidiana, y ese carácter moderno, urbano y optimista hace que esta colaboración sea tan natural para nosotros» ha añadido.

El coche que conduce Shakira en Madrid

Como parte de esta colaboración, la marca propone una serie de activaciones exclusivas para los fans, acercándoles uno de los grandes protagonistas de su nueva gama eléctrica: el Geely E2, un compacto 100% eléctrico de 4,13 metros de longitud y cinco plazas, que ofrece hasta 345 kilómetros de autonomía combinada y 497 kilómetros en ciclo urbano gracias a su batería de 47 kWh.

Además, Geely Auto dará a los fans la oportunidad de llevarse un Geely E2 a través de un sorteo que se desarrollará en el marco de la Residencia. Los asistentes podrán participar durante las fechas de los conciertos y optar así a convertirse en propietarios de uno de los nuevos modelos eléctricos de la marca.

El Geely E2 representa la apuesta de la marca por hacer de la movilidad eléctrica una opción cercana y práctica para el día a día. Pese a sus dimensiones contenidas, ofrece un amplio espacio de carga, con 375 litros de maletero trasero y otros 70 litros en la parte delantera, además de un completo equipamiento tecnológico y de seguridad. De esta forma, la iniciativa conecta la emoción de uno de los grandes acontecimientos musicales del año con la llegada a España de un nuevo modelo pensado para acompañar la vida cotidiana.

Pero la experiencia no terminará aquí. Antes de cada concierto, Macondo Park se convertirá en el punto de encuentro de Geely Auto con los asistentes de la Residencia. Este espacio de actividades permitirá al público descubrir de cerca la marca y acercarse a su propuesta de movilidad de una manera diferente, en un entorno diseñado para disfrutar y compartir la experiencia previa al espectáculo.

En Macondo Park, Geely Auto exhibirá sus principales modelos: el Geely E5, un SUV 100 % eléctrico que ofrece hasta 475 kilómetros de autonomía combinada y puede recuperar del 30% al 80% de su batería en unos 20 minutos; el Starray EM-i, un SUV híbrido enchufable que alcanza hasta 1.055 kilómetros de autonomía combinada y permite recorrer hasta 184 kilómetros en ciudad utilizando únicamente electricidad; y el nuevo Geely E2, un compacto 100 % eléctrico de 4,13 metros de longitud, pensado para moverse con facilidad por entornos urbanos y ofrecer una alternativa práctica para el día a día.

Tres modelos y tres maneras diferentes de entender la movilidad electrificada que permitirán a los asistentes acercarse a una marca que busca hacer de la tecnología una experiencia accesible, intuitiva y conectada con las necesidades reales de las personas.