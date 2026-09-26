GWM ha iniciado su desembarco en España con el Ora 5, que llegará con tecnologías de combustión, híbrida y eléctrica. El fabricante automovilístico chino prevé alcanzar un 3% de la cuota del mercado en España para particulares y pymes en un plazo máximo de dos o tres años con la llegada de nuevos modelos en los próximos meses, hasta sumar siete vehículos antes de que finalice el año.

Así lo ha señalado José Ignacio Olazabal, Country Manager de GWM España, en una entrevista para OKDIARIO, para conocer cuáles son los retos a los que se enfrenta el fabricante automovilístico chino en su desembarco en España en pleno aumento de la competencia en el mercado.

Preguntado por las previsiones de GWM en su primer año de comercialización en España, Olazabal ha confesado que «por el momento, no tenemos referencias de resultados». «Cualquier cifra que te dé, me aventuro, porque esto va a depender mucho de los próximos meses en los que van a venir nuevos modelos y ahora es mucho más importante para nosotros sentar las bases de la logística de recambios, la posventa, la red de concesionarios y la capacidad logística», ha añadido.

«La referencia está en ocupar un 3% del mercado retail a dos o tres años; es lo que nos da un sitio donde seguro una red como la que estamos montando es rentable», ha cifrado el directivo español.

GWM lanzará siete coches nuevos en 2026

Respecto a la llegada de futuros modelos, Olazabal ha destacado que «el plan de producto a medio plazo está superabierto; cuando empecé a hacer entrevistas en diciembre, hablábamos de tres coches y ya vamos por siete para 2026». «A Ora 5 con motor de gasolina, híbrido y eléctrico, hay que sumar H7, Jolion Max, Tank 300, Tank 500, P300, P500 y Wey G9, esto es para este año, insisto, pero lo más probable es que, seguramente, algún lanzamiento entre ya en principios de 2027», ha añadido.

No obstante, el directivo ha confesado que «este plan de producto se irá ajustando a la realidad, buscando siempre lo que hemos venido a hacer, que es una operación rentable; lo que sí tenemos claro y nos marcan muy bien es que la operación tiene que ser rentable para nuestros concesionarios, que tenemos el objetivo de llegar a los 50 puntos este año».

«Estamos también con una campaña de lanzamiento porque, al final, entendemos que el mejor marketing son coches en la calle y estamos intentando tener un punch adicional, no con ánimo permanente, ya que no buscamos ser el coche más barato del segmento, pero sí queremos tener ese efecto llamada que tiene nuestra marca por desconocimiento», ha confesado Olazabal.

Guerra comercial: China vs. Europa

En cuanto a los aranceles europeos, la compañía señala que actualmente los vehículos eléctricos procedentes de China soportan un arancel base del 10%, al que se suma un gravamen adicional del 20,7%. «No sabemos si en el futuro se extenderá a los híbridos enchufables o los híbridos. No sabemos cómo va a afectar, pero al final viviremos con lo que marque la legislación europea, no tendremos más remedio», ha apuntado.

Desde GWM aseguran que irán adaptando sus planes de producto a la normativa y a las condiciones del mercado, con el objetivo de mantener una operación rentable.