Las plantas de los fabricantes automovilísticos reorganizan su producción por el aumento de la demanda de coches eléctricos ante el alza de los precios de la gasolina. Los precios de los combustibles ya rozan los 2 euros, lo que se ha traducido de forma directa en un aumento del interés de los usuarios por los automóviles propulsados por energía.

Así lo han confirmado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que «los fabricantes automovilísticos están reasignando la producción, ya que una demanda de vehículos eléctricos mayor de lo esperado está saturando algunas fábricas de vehículos eléctricos, mientras que las plantas de motores de combustión se enfrentan a presiones de capacidad, lo que subraya la difícil situación económica de la transición del fabricante de automóviles».

La gasolina al alza

El precio de la gasolina ha proseguido con su tendencia al alza, sumando su duodécima semana consecutiva de subidas en España, para tocar un nuevo máximo anual, mientras que el diésel ha retomado las escaladas para comerse así gran parte de las rebajas fiscales por la activación del mecanismo de salvaguarda en septiembre.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo ha repuntado un 4,58% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,918 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. De esta manera, el precio en los surtidores del litro de diésel ha visto evaporarse gran parte de la rebaja que registró por la reactivación de la rebaja de 20 céntimos por litro a inicios de septiembre.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,928 euros, tras encarecerse un 3,32% con respecto a la semana pasada. Con esta nueva subida, el precio de la gasolina acumula una subida de un 30% desde finales de junio. Además, mantiene el ‘sorpasso’ que llevó a cabo hace dos semanas, al superar al precio del litro de diésel por primera vez desde marzo.

Aumento de las ventas de coches eléctricos

Según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV), se registran 18.967 nuevas unidades, con un aumento del 27% en agosto, representando el 27,7% del mercado en el mes. En el total del año se acumulan 185.340 unidades vendidas, un 34,1% más que el año anterior. En este año ya representan el 22,6% del mercado, 5 puntos porcentuales más que en 2025.

En concreto, las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 31,8% en agosto de 2026, con 10.266 unidades matriculadas. Estos vehículos representan un 12,5% del total de mercado en el mes. Mientras, en el acumulado del año, esta tipología alcanza las 93.508 unidades, lo que se traduce en un 33% más que en el mismo periodo de 2025, con el 9,6% del mercado.

Cabe destacar que la puesta en marcha del Plan Auto+ a finales de julio ha supuesto un impulso para la demanda de vehículos electrificados y demuestra que las medidas de apoyo a la compra, tanto del propio plan como las otorgadas por las marcas en los concesionarios, junto con la deducción del 15% del IRPF hasta 3.000 euros por la compra de este tipo de motorizaciones, son herramientas eficaces para acelerar la electrificación y deben tener estabilidad en el tiempo.