Mientras en España no deja de subir el precio de la gasolina, Italila va a acabar con el impuesto de circulación en 2027 para ayudar a los conductores a pagar el combustible

Actualmente, el precio medio de la gasolina 95 en España ronda los 1,86 euros por litro, mientras que el diésel A se sitúa aproximadamente en 1,833 euros, de acuerdo con los últimos datos oficiales comunicados por las estaciones de servicio. En la práctica, llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 supone ya un desembolso medio de unos 96,30 euros. En el caso del diésel, la misma cantidad alcanza los 96,65 euros.

Si las ayudas fiscales desaparecen tal y como está previsto, a partir del 1 de octubre, el precio medio de la gasolina 95 podría alcanzar entre 1,98 y 2,00 euros por litro, únicamente por el fin de la bonificación y el ajuste del IVA, sin tener en cuenta posibles incrementos adicionales del precio del crudo. Para el diésel, con una subida estimada de 24,4 céntimos por litro, el precio medio podría aproximarse o superar los 2,15-2,20 euros en numerosas estaciones, llegando incluso a los 2,40 euros si se produjeran escenarios de máxima tensión.

Los conductores italianos no tendrán que pagar el impuesto de circulación

Mientras, el Gobierno italiano ha aprobado una medida que eximirá del pago del impuesto de circulación a las motocicletas y a los turismos de hasta 80 kilovatios (kW) de potencia, equivalentes a unos 109 caballos (CV), con el límite de un único vehículo por ciudadano. La decisión se ha adoptado en el Consejo de Ministros dentro de un proyecto de decreto-ley que incluye medidas urgentes para hacer frente al aumento del precio de los combustibles. La primera ministra, Giorgia Meloni, explicó en rueda de prensa que la exención beneficiará a más de 13,2 millones de turismos y a 1,1 millones de motocicletas.

«El decreto introduce, para 2027, una exención del impuesto sobre vehículos. Esta exención se aplica a las personas físicas propietarias de un vehículo, así como a los contribuyentes como quienes arriendan o alquilen un vehículo, propulsado por gasolina o diésel, incluidos los híbridos, con una potencia no superior a 80 kW. Si una persona posee varios vehículos que cumplen los requisitos, la exención se aplica al de menor potencia.

Quienes no tengan vehículos que se ajusten a los límites indicados podrán beneficiarse de la exención para motocicletas o ciclomotores. La medida también se aplica en los territorios de las regiones con estatuto especial y las provincias autónomas, sujeto a acuerdo con cada provincia autónoma responsable del impuesto, y se acompaña de una transferencia a las regiones y provincias autónomas para compensar la reducción de ingresos. La exención se establece para 2027, con vistas a una posterior abolición del impuesto, que el Gobierno tiene previsto implementar en la próxima ley de presupuestos», detalló el Gobierno de Italia en un comunicado.

Italia ya recurrió a una medida similar hace cuatro años, cuando el Gobierno de Mario Draghi redujo temporalmente los impuestos especiales sobre los carburantes para contener el precio en las estaciones de servicio. Sin embargo, aquella medida no solucionó el problema de fondo: la dependencia del petróleo y un sistema fiscal que cobra más por tener un vehículo que por utilizarlo.

Geronimo La Russa, presidente del Automóvil Club de Italia, señala que «la medida del gobierno asesta un golpe contundente y decisivo a un impuesto impopular. Esta medida va en la dirección que siempre hemos deseado, garantizando una movilidad que no perjudique siempre a los conductores, que con demasiada frecuencia se ven exprimidos como una máquina de hacer dinero por los impuestos y las decisiones unilaterales. Agradecemos al presidente Meloni y al Gobierno».

Situación en España

El Impuesto de Circulación de un vehículo también conocido como IVTM, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, sello o viñeta, es un impuesto obligatorio que se aplica sobre todos los vehículos a motor, permitiéndoles la circulación por las vías públicas de todo el país. La obligación no se limita a los turismos, sino que afecta a todos los vehículos de tracción mecánica que estén matriculados y dados de alta. Esto incluye turismos, motocicletas y ciclomotores, furgonetas y vehículos comerciales, camiones, autobuses, tractores y maquinaria especial, así como vehículos con matrícula turística o permisos temporales.

El precio base del impuesto de circulación varía en función del tipo de vehículo y de su potencia. En el caso de los turismos, la cuota es de 12,62 euros para los vehículos de menos de 8 CVF; de 34,08 euros para los de 8 hasta 11,99 CVF; de 71,94 euros para los de 12 hasta 15,99 CVF; de 89,61 euros para los de 16 a 19,99 CVF; y de 112 euros para los de 20 CVF en adelante. En cuanto a las motos, la cuota es de 4,42 euros para los ciclomotores y las motos de hasta 125 cc; de 7,57 euros para las motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc; de 15,15 euros para las de más de 250 cc hasta 500 cc; de 30,29 euros para las de más de 500 cc hasta 1.000 cc; y de 60,58 euros para las motocicletas de más de 1.000 cc.

Estas cantidades son el mínimo establecido por ley para todo el país. A partir de ahí, cada ayuntamiento fija su propia tarifa dentro de los límites permitidos, y esa es la cantidad que finalmente aparece en el recibo.