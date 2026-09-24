Los mecánicos lo tienen claro: «El cambio de correas es una de las mayores estafas del taller y debes ir con mucho cuidado»

La correa de distribución es uno de los elementos esenciales del motor, ya que permite que las distintas partes que intervienen en su funcionamiento trabajen de manera sincronizada. Su principal cometido es coordinar el movimiento del cigüeñal con el árbol de levas, haciendo posible que las válvulas se abran y se cierren en el instante preciso para que el motor funcione adecuadamente.

El cambio de la correa de distribución depende de cada vehículo y de las indicaciones del fabricante. Aun así, existen algunas referencias generales que ayudan a saber cuándo sustituirla. En primer lugar, el kilometraje; normalmente se recomienda entre los 60.000 y 160.000 kilómetros, según el modelo. Por otro lado, el paso del tiempo; aunque apenas se utilice el coche, la correa envejece y es conveniente cambiarla cada cinco o diez años. Finalmente, las condiciones en las que se utiliza el vehículo también influyen en su desgaste; los trayectos frecuentes y cortos por ciudad son los más exigentes, ya que el motor está sometido a continuos arranques y paradas.

¡Cuidado con la estafa de la correa!

El caso comienza cuando José explica que llevó su coche a un taller para cambiar «el kit de distribución completo». Según relata, al recogerlo le cobraron 500 euros, pero «sin factura, sin albarán ni sin nada». Después, al revisar el vehículo, comprobó que no le habían cambiado algunos de los elementos que deberían haberse sustituido. «Ni refrigerante, ni bomba, ni correa, ni nada», afirma.

Ante esta situación, decidió acudir al establecimiento acompañado por el equipo de Garaje 13 Competition para pedir explicaciones al responsable del taller. «El morro no está desmontado y la correa no está cambiada, ni la bomba ni la polea tensora», sostiene uno de los mecánicos de Garaje 13 Competition mientras pide explicaciones por un trabajo que, según el cliente, ya había pagado.

Durante la conversación, el dueño del establecimiento insiste en que desconocía lo ocurrido y que confiaba en la persona encargada de realizar el trabajo. Sin embargo, José tenía varias fotografías que había tomado antes y después de llevar al coche al taller, las cuales demuestran que la correa de distribución era la misma.

Otro de los aspectos que se cuestionan durante el vídeo es el papel entregado al cliente y señala, en el que «no pone ni sus datos de taller». A continuación, insiste en que «el cliente necesita su factura y necesita su orden de trabajo de entrada» y recuerda que, según explica, lo habitual es que exista una orden en la que el cliente autorice el trabajo que se va a realizar.

Posteriormente, se produce una llamada telefónica en la que aparecen amenazas relacionadas con la publicación del caso en redes sociales. En un momento de la conversación se escucha: «Mañana tiene un lío» y también una amenaza explícita de disparar contra el mecánico que habría realizado el trabajo. Ante la gravedad de estas declaraciones, el equipo decide acudir a una comisaría de Policía Nacional para presentar una denuncia. «Además de ser estafado, pues tenemos que estar aquí por amenazas de muerte», afirma Mario ante la cámara.

Cómo detectar una avería

El correcto mantenimiento de un vehículo requiere revisar periódicamente algunos de sus componentes más importantes. En el caso de la correa de distribución, existen determinados síntomas que pueden alertar de un posible desgaste y que conviene no ignorar:

Ruidos extraños en el motor : si se escuchan sonidos repetitivos, como un «tic-tac» o pequeños golpeteos, podría existir algún problema relacionado con la correa o con otros elementos de la distribución.

: si se escuchan sonidos repetitivos, como un «tic-tac» o pequeños golpeteos, podría existir algún problema relacionado con la correa o con otros elementos de la distribución. Vibraciones y tirones : las vibraciones inusuales al ralentí o un funcionamiento irregular del motor pueden indicar que la sincronización no está funcionando correctamente.

: las vibraciones inusuales al ralentí o un funcionamiento irregular del motor pueden indicar que la sincronización no está funcionando correctamente. Dificultad al arrancar : cuando el motor tarda más de lo habitual en ponerse en marcha, puede existir un problema con la distribución que conviene revisar.

: cuando el motor tarda más de lo habitual en ponerse en marcha, puede existir un problema con la distribución que conviene revisar. Fugas de aceite : las manchas de aceite en la zona de la distribución son una señal que no debe pasarse por alto, ya que este líquido puede deteriorar el material de la correa.

: las manchas de aceite en la zona de la distribución son una señal que no debe pasarse por alto, ya que este líquido puede deteriorar el material de la correa. Humo excesivo por el escape: una distribución desajustada puede afectar al proceso de combustión y provocar una mayor cantidad de humo.

El cambio de la correa de distribución es una operación de mantenimiento muy importante para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo. El precio puede variar considerablemente en función del modelo, el tipo de motor y el taller Además de sustituir la propia correa, la factura puede incluir el cambio de la bomba de agua, la revisión de otros componentes relacionados y la mano de obra del mecánico. Como referencia, el coste aproximado puede situarse en los siguientes rangos: entre 300 y 600 euros en coches pequeños; de 6.00 a 1.000 euros en modelos medianos o familiares; y entre 1.000 y 1.500 euros en turismos de gama alta.