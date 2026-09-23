Expertos en climatización coinciden: por qué hay que pulsar el botón del aire acondicionado del coche durante tres segundos

A pesar de que hoy comienza el otoño, el calor sigue apretando fuerte. El veranillo de San Miguel será una continuación de un verano que se resiste a terminar. Por este motivo, los coches siguen siendo un foco de calor extremo. El aire acondicionado de los vehículos sigue siendo un gran amigo del conductor, satisfaciendo la comodidad de los viajantes.

A pesar de contar con un sencillo sistema, muchos ciudadanos no lo conocen a la perfección. No todos los botones próximos a las salidas de ventilación tienen la función que se presupone. Uno de ellos, el que aparece con las siglas A/C, puede tener distintas funcionalidades dependiendo del vehículo y del sistema de climatización que tenga integrado. Uno de los trucos desconocidos es mantener pulsado este botón durante tres segundos.

Esta es la función del botón A/C en los coches

Antes de poner en práctica este método, hay que saber que mantener pulsado el botón A/C durante tres segundos no es una función general para todos los vehículos. Esta característica es diferente según la marca, modelo y el tipo de climatizador. Para variar determinadas funciones, debe hacerse uso del manual de instrucciones del automóvil, donde se hallan diferentes combinaciones.

Las siglas A/C corresponden a Air Conditioning, aire acondicionado en inglés, y la función principal es encender o apagar el sistema del aire acondicionado. Cuando está activado, el sistema enfría y deshumidifica el aire que entra por las rejillas de entrada exteriores. En algunos modelos, el sistema puede seguir funcionando un corto periodo de tiempo después de apagar el A/C. Una pulsación normal conecta o desconecta la refrigeración, mientras que una prolongada puede tener otras funciones.

Uno de los ejemplos lo encontramos en modelos modernos de KIA y Hyundai, que montan equipos de climatizador automático. En estos automóviles, el botón A/C también permite modificar el sistema automático del desempañado del parabrisas. El proceso consiste en, siempre con la llave en el contacto, seleccionar la posición de desempañado y, al mantener pulsado el botón A/C, pulsar cinco veces el botón de entrada de aire durante tres segundos. Si se ha realizado correctamente, el indicador parpadea tres veces.

Esta función sirve también para el frío

Esta configuración viene asociada a la función del aire para eliminar la posibilidad de formación de vaho en el parabrisas. En los modelos más avanzados, el vehículo regula automáticamente tanto la salida del aire acondicionado como la entrada de aire cuando detecta condiciones oportunas para la aparición de condensación.

Este sistema no debe confundirse con la recirculación. Este botón suele venir representado por un coche con una flecha circular en su interior. Su finalidad es reutilizar el aire del ambiente en vez de coger el del exterior. Este sistema es clave para enfriar el habitáculo con mayor rapidez y evitar la entrada de olores, gases o polvo en el tráfico.

Cómo activarlo sin riesgo de conectar algo por error

Como es lógico, el primer paso siempre es consultar el manual de instrucciones del vehículo antes de activar cualquier sistema desconocido. No existe un sistema universal para todas las marcas, si bien en varios modelos la pulsación prolongada suele asociarse con el sistema de refrigeración. Asimismo, no es aconsejable cambiar las funciones de desempañado sin conocer los efectos. Determinados vehículos tienen un activado automático para disminuir el empañamiento de las lunas y los propios fabricantes pueden establecer la configuración de serie tras agotarse la batería.