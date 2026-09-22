La AEMET manda un aviso a España: el veranillo de San Miguel ya está aquí y va a dejar temperaturas extremas en estos puntos del país

Como todos los años a finales de septiembre, llega el veranillo de San Miguel. Según la estimación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la previsión meteorológica de este martes, 22 de septiembre, está marcada por la estabilidad generalizada y la preponderancia de altas presiones, con cielos despejados y poco nubosos en la mayoría del territorio.

Sin embargo, se esperan intervalos de nubes bajas por la mañana en regiones de Galicia y Asturias, además de posibles brumas costeras. En la zona del Estrecho y Alborán, se prevén nubes bajas matinales sin descartar leves lluvias en el Estrecho. En Canarias, se experimentarán nubes altas, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote no se descarta algún tímido chubasco junto con alguna tormenta ocasional.

La niebla, también presente

Además, cabe la posibilidad de que aparezcan bancos de niebla aislados en la zona del Estrecho y el mar de Alborán. También se contempla la posibilidad de calima en altura en Canarias.

Cambios de temperatura en gran parte del país

Durante la tarde, las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso en la mitad norte peninsular, con el foco sobre el este de Cataluña y la costa gallega. Se prevé que se mantengan al alza en la mitad sur y Baleares, con repuntes considerables en el cuadrante sureste.

Se espera que los termómetros alcancen los 35 ºC en el suroeste de Galicia, la vertiente atlántica sur y en las Canarias. Unas cifras insólitas para esta fecha del año. Aunque las más altas caerán sobre Orense y Badajoz, con 38 ºC. En zonas del interior, las temperaturas no superarán los 35 grados, en el caso de Ciudad Real. En Madrid llegarán a los 33 ºC, al igual que en Zaragoza.

Las mínimas registrarán pocas variaciones en general, mientras que en Canarias subirán ligeramente. Se presuponen noches tropicales en puntos del bajo Guadalquivir y del litoral mediterráneo sur.

El viento, un factor a tener en cuenta

El viento soplará de levante moderado en Alborán, con probables rachas muy fuertes en el Estrecho, con tendencia a la baja. En el resto de los litorales, predominará el componente norte en la costa gallega, Ampurdán, norte de Baleares y archipiélago canario. En el centro peninsular se esperan vientos flojos de componente norte y este.