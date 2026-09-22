Cielo poco nuboso o despejado se espera para hoy, 22 de septiembre de 2026, en toda la provincia de Barcelona. Las temperaturas máximas descenderán en el litoral y prelitoral, mientras que el viento será flojo, con intervalos moderados por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 22 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y cálido con brisa

El cielo de Barcelona se despierta despejado, como si se frotara los ojos para disfrutar de una jornada soleada y cálida en este día. Las temperaturas rondarán entre los 21 y 29 grados y aunque la brisa suave del viento del sureste, que soplará a 10 km/h, promete un ambiente agradable, la humedad se sentirá un tanto pesada, elevándose hasta un 100% en su punto más intenso.

A medida que avanza la jornada, el sol se hará protagonista, iluminando cada rincón durante más de 12 horas y regalando una tarde radiante de hasta 28 grados. Ya por la noche, la temperatura se suavizará, manteniéndose alrededor de 22 grados. Se prevé que permanezcamos a resguardo de precipitaciones, ya que no se espera lluvia que estropee esta brillante jornada, perfecta para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: brisa fresca con nubes y lluvia

Una brisa fresca recorre L’ Hospitalet de Llobregat mientras los primeros rayos de sol intentan abrirse paso entre nubes grisáceas que anuncian un día de inestabilidad. La mañana comienza templada, con temperaturas alrededor de los 19 grados y una sensación que puede alcanzarse hasta los 29, aunque el viento del sur soplará con fuerza, creando una atmósfera poco habitual.

A medida que avance la jornada, se prevé un cambio drástico: las temperaturas rondarán entre 25 y 21 grados por la tarde, pero una humedad que puede llegar al 100% y rachas de viento de hasta 40 km/h marcan el contraste del tiempo. Con un 100% de probabilidad de lluvia, es recomendable no olvidar el paraguas.

Ambiente agradable y soleado hoy en Badalona

Este día en Badalona amanece fresco, con una mínima de 20°C y un cielo mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, la temperatura alcanzará los 28°C, ofreciendo un ambiente agradable, aunque algo húmedo con una humedad relativa que sube hasta el 85%. El viento soplará del mar a una velocidad moderada de 10 km/h, sin que se espere lluvia en toda la jornada.

Por la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas nubes, pero no se prevén precipitaciones. La temperatura máxima podría llegar a los 29°C, creando un ambiente cálido, ideal para disfrutar de las horas de luz que se extienden desde las 7:38 hasta las 19:48. En definitiva, será un día mayormente soleado y placentero en Badalona.

Cielos nublados y brisa suave en Sabadell

El tiempo en Sabadell será estable a lo largo del día, con mañanas frescas y temperaturas que alcanzarán un máximo de 29°C por la tarde. Cielos moderadamente nublados acompañarán una suave brisa del SO, aunque la posibilidad de lluvia es prácticamente nula y se prevén vientos leves que no alterarán la tranquilidad del ambiente.

La jornada se presenta ideal para pasear por el parque o disfrutar de una tarde en la terraza. Aprovechar este tiempo agradable puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de las actividades diarias sin preocupaciones.