Precio de la gasolina hoy 22 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El martes ya está aquí y para muchos conductores andaluces eso significa volver a coger el coche para hacer aquellos trayectos que se repiten prácticamente a diario y que hacen que el precio de la gasolina siga muy presente cada vez que toca acercarse a una estación de servicio de modo que resulta esencial hacer consulta a primera hora de la mañana. Y es que llenar el depósito continúa siendo un gasto importante. Los carburantes llevan meses preocupando a los conductores y, aunque este mes se mantiene una rebaja de 5 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos para gasolina y gasóleo, encontrar una estación algo más barata puede ayudarnos a ahorrar unos euros. Y para encontrar aquellas que resultan más económicas, tenemos los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Veamos entonces cuál es el precio de la gasolina hoy 22 de septiembre y las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.



Precio de la gasolina hoy 22 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Estas son algunas de las gasolineras más baratas que podemos encontrar hoy martes en Sevilla según los datos recogidos en el Geoportal:

Gasolina 95

Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario . El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.665 €/l .

. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: . San Juan Bautista S. Coop. And. . Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.680 €/l .

. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: . Sierra del Terril SCA . Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.691 €/l .

. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . SCA Agraria San Antón . Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.747 €/l .

. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: . E.S. Los Molinillos . Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: 1.749 €/l .

. Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.755 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.

Gasolina 98

Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Family Energy . Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.809 €/l .

. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.875 €/l .

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.895 €/l .

. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: . Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.919 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Sumalca – Astigi . Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.949 €/l .

. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: . BS Energy . Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.959 €/l .

. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: . 7267 . Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l .

. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: . Los Ventolines (Agla) . Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.989 €/l .

. Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: . Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.989 €/l.

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. . La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l .

. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.719 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario . El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.735 €/l .

. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: . San Juan Bautista S. Coop. And. . Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.741 €/l .

. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: . Sierra del Terril SCA . Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.741 €/l .

. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . E.S. Los Molinillos . Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: 1.769 €/l .

. Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: . Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.769 €/l.

Precio de la gasolina hoy 22 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga, las gasolineras más baratas que podemos encontrar hoy martes son estas que os señalamos:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.750 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Ballenoil . Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.769 €/l .

. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: . S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud . Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.788 €/l .

. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: . Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.789 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . Avia . Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.799 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . Aceites Los Romanes . La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.807 €/l .

. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: . Agla . Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.808 €/l .

. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: . Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.808 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: . Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1.809 €/l.

Gasolina 98

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.750 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Ballenoil . Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.769 €/l .

. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: . S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud . Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.788 €/l .

. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: . Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.789 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . Avia . Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.799 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . Aceites Los Romanes . La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.807 €/l .

. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: . Agla . Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.808 €/l .

. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: . Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.808 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: . Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1.809 €/l.

Diésel

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.699 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.719 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.719 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Avia . Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud . Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.779 €/l .

. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: . S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.797 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.798 €/l .

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: . Ballenoil . Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.799 €/l .

. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: . Ballenoil. Marbella. Calle Plata, 44, Polígono La Ermita. Precio: 1.799 €/l.

Precio de la gasolina hoy 22 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Las gasolineras más baratas que podemos encontrar en Cádiz, son estas que ahora te enumeramos:

Gasolina 95

Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.789 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.789 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: . Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.789 €/l .

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: . Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Industrial Río San Pedro, 1. Precio: 1.789 €/l .

. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Industrial Río San Pedro, 1. Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.799 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: . GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.799 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: . Petrol & Go Puerto de Santa María . El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.799 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: . Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: . Ballenoil . Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.819 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: . Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, 9. Precio: 1.819 €/l.

Gasolina 98

Agla . Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l .

. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: . ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.929 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.949 €/l .

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.979 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Gacosur Jerez . Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.989 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.999 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: . Easyfuel . Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, parcela 2, 1. Precio: 1.999 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, parcela 2, 1. Precio: . Shell . Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: 2.029 €/l .

. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: . Q8 . Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 2.039 €/l .

. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: . Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 2.039 €/l.

Diésel

Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l .

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.779 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.779 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: . Ballenoil . Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.797 €/l .

. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: . Plenergy . Palmones. Carretera Central Térmica, km 2. Precio: 1.797 €/l .

. Palmones. Carretera Central Térmica, km 2. Precio: . Ballenoil . Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.799 €/l .

. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: . Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.799 €/l .

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: . Ballenoil . Rota. Avenida Libertad, 26. Precio: 1.799 €/l .

. Rota. Avenida Libertad, 26. Precio: . Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.799 €/l.

Precio de la gasolina hoy 22 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas que podemos encontrar hoy martes:

Gasolina 95

El Surtidor . Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.649 €/l .

. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.709 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Econoil . Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.769 €/l .

. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.779 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: . Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.779 €/l .

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.784 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.849 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.849 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l .

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: . GPB . Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l .

. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Petroil Energy Azahara . Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.945 €/l .

. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: . Shell . La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.959 €/l .

. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: . E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.960 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . El Carmen . Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.969 €/l .

. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.978 €/l.

Diésel

Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.739 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.773 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.789 €/l .

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: . La Salud . Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.795 €/l .

. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: . Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . El Surtidor . Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.799 €/l .

. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: . Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.799 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: . Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.799 €/l.

Precio de la gasolina hoy 22 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada, puedes encontrar hoy martes estas gasolineras, como las más baratas de todas:

Gasolina 95

Gasolinera Granada La Palma . Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l .

. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: . Cosafra . Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.749 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: . San Isidro SCA . Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.751 €/l .

. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: . Agla Playa Motril . El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1.768 €/l .

. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: . Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.769 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.769 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.769 €/l .

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: . Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.769 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . La Vega . Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: 1.769 €/l .

. Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: . Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.769 €/l.

Gasolina 98

AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.859 €/l .

. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: . Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.869 €/l .

. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.899 €/l .

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.909 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.909 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.909 €/l .

. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.909 €/l .

. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: . ASC Carburantes . Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.909 €/l .

. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.929 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: . Combustibles Gómez. Huétor Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.959 €/l.

Diésel

Gasolinera Granada La Palma . Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l .

. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: . La Vega . Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: 1.749 €/l .

. Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: . Área de Servicio de La Peza . La Peza. Carretera de Granada, km 11. Precio: 1.749 €/l .

. La Peza. Carretera de Granada, km 11. Precio: . Libre . Huéscar. Carretera A-330, km 28,3. Precio: 1.769 €/l .

. Huéscar. Carretera A-330, km 28,3. Precio: . El Grupo SCA . Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.773 €/l .

. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: . Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l .

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: . Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.779 €/l .

. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: . Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.779 €/l .

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: . Ballenoil . Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina avenida San Rafael, s/n. Precio: . Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.789 €/l.

Con estos listados que acabamos de ver ya podemos hacernos una idea bastante clara de cómo están los precios de la gasolina y el diésel este martes en algunas de las principales ciudades de Andalucía, pero si deseas buscar otras localidades, comprobar una estación concreta o consultar los datos más recientes, podemos entrar directamente en el Geoportal ya que los datos del portal se actualizan automáticamente cada cinco minutos con la información enviada por las gasolineras. Podremos así ver información actualizada en forma de listado como estos que te mostramos o también, en forma de mapa como este que te dejamos de Sevilla, a modo de ejemplo: