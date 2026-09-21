La caseta del PSOE en la feria de Coria del Río: cortador de jamón, langostinos tigre y almejas de carril

La caseta del PSOE en la feria de Coria del Río no se anda con demasiadas estrecheces a la hora de confeccionar su carta. El menú de estas fiestas apuesta por productos reconocibles de la gastronomía andaluza y pone sobre la mesa jamón ibérico de bellota cortado al momento, langostinos tigre, gambas de Huelva y almejas de carril, además de una amplia variedad de raciones.

Una de las imágenes que deja la caseta es precisamente la de un cortador de jamón trabajando en directo. Una pieza de jamón ibérico preside el puesto entre la barra y la cocina mientras se preparan las raciones para los asistentes. El producto no es precisamente de los más modestos de la carta: el plato de jamón ibérico de bellota se vende a 15 euros, el mismo precio que la caña de lomo de bellota.

Pero si hay un apartado que llama especialmente la atención, es el de los mariscos. Aquí no aparecen simplemente unos langostinos genéricos: la carta especifica langostinos tigre, con una ración fijada en 15 euros. A ese mismo precio se ofrecen las gambas de Huelva, uno de los productos más reconocidos de la costa andaluza, junto a las almejas de carril, también a 15 euros.

Langostinos tigre, gambas de Huelva y almejas de Carril

La oferta marinera se completa con coquinas al ajillo, igualmente por 15 euros, mientras que el apartado de pescados incluye una ración de pescado frito variado por 20 euros, el plato más caro de la carta. Chocos fritos, cazón en adobo, bacalao frito y boquerones cuestan 10 euros, al igual que los buñuelos de marisco y los rollitos de langostinos y bacon.

La carta tampoco se queda corta en carne. Hay croquetas caseras, solomillo al whisky, flamenquín y lagartito ibérico por 10 euros, además de pollo frito, montaditos de lomo, pinchos de pollo y carrillada.

Entre los platos más tradicionales aparecen también las papas arrieras, el salmorejo, tortilla de patata y de jamón y tostón de salmorejo y jamón. Para acompañar, la caseta ofrece manzanilla, rebujito, cerveza, refrescos y otras bebidas.

Una propuesta gastronómica que, con el cortador de jamón como una de las imágenes más visibles, apuesta por convertir la caseta socialista de la feria de Coria del Río en un punto donde el producto ibérico y el marisco tienen, sin lugar a duda, un protagonismo especial.