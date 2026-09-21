Flores, el bolichico que murió de forma «repentina» y que conecta el ‘caso Zapatero’ con la financiación ilegal del PSOE

Francisco Enrique Flores Suárez fue un empresario venezolano de 55 años, presidente del grupo Kingdom, cuyo nombre se ha convertido en el nexo entre dos investigaciones que hasta ahora corrían por separado: el caso Zapatero y la trama de financiación irregular del PSOE que instruye en secreto el juez Ismael Moreno. Flores murió de forma repentina el 6 de febrero de 2026, según un comunicado del mencionado grupo Kingdom.

Su trayectoria empezó en los años 90 como técnico en Corpoven, filial de PDVSA, y dio el salto empresarial a comienzos de la década de 2000 con Electricidad e Instrumentación C.A. (Elinca), una compañía que logró contratos relevantes con la petrolera estatal venezolana durante la intensa actividad industrial en la cuenca del lago de Maracaibo. Contratos millonarios que obtuvo gracias a su amistad con uno de los capos chavistas de la petrolera, José Luis Parada Sánchez, mano derecha de Rafael Ramírez, el hombre fuerte del chavismo en PDVSA y ministro de Energía.

Con el tiempo, amplió su actividad hacia otros sectores: investigaciones periodísticas lo situaron como comprador del Banco Sofitasa entre 2022 y 2023, en una operación articulada sin anuncio público y a través de intermediarios, mientras construía el entramado corporativo Kingdom, con negocios en servicios industriales, inversión inmobiliaria y otras áreas.

La sombra del narcotráfico

Su nombre también apareció en investigaciones internacionales de calado: en 2015 las autoridades estadounidenses incautaron un avión de su entorno por sospechas de que se hubiera usado para transportar droga, y ese mismo año un yate de su propiedad fue interceptado en República Dominicana con un cargamento de cocaína y heroína. A pesar de ello, no llegaron a formularse cargos formales contra él por narcotráfico. Su nombre figura además en los FinCEN Files, en operaciones bancarias señaladas como sospechosas, aunque esos documentos no constituyen por sí mismos una acusación penal.

El dinero que llegó a Zapatero

Flores financiaba desde Caracas al «Grupo Zapatero» a través de Softgestor SL, una sociedad que controlaba en la sombra mientras figuraba formalmente a nombre de Parra Delgado. Softgestor transfirió 145.200 euros —72.600 euros en octubre de 2020 y otros 72.600 euros en septiembre de 2021— a Análisis Relevante SL, la consultora que Zapatero hizo crear a su testaferro Julio Martínez Martínez para que él y su familia pudieran cobrar. Cuando el gestor de la sociedad pidió justificación de esas transferencias, Zapatero respondió con un informe de consultoría de nueve páginas, sin firma y plagiado en buena parte de un documento público del Banco de España, que su propio testaferro llegó a reconocer como una simple tapadera sin valor real.

El sobre de Aldama y los 250 millones en petróleo

Su papel no se limita al caso Zapatero. El empresario venezolano también pagó 300.000 euros a Víctor de Aldama a través de Apamate, la sociedad que creó en España para canalizar sus inversiones, en concepto de arras para una operación inmobiliaria que nunca se llegó a cerrar. Ese pago está bajo investigación de la Audiencia Nacional como parte de la causa sobre la financiación irregular del PSOE, vinculada al sobre que Aldama entregó al juez Ismael Moreno con documentación sobre un cupo de crudo de PDVSA valorado en 250 millones de dólares, incluido un certificado de febrero de 2020 sobre una oferta de seis millones de barriles de crudo Boscán que, según la versión de Aldama, le habría facilitado la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

La operación no se habría completado, aunque sí constaría un anticipo de cinco millones de euros ingresado en una cuenta bancaria en Rusia, un punto que los investigadores analizan para determinar si Flores actuó como simple intermediario o como parte de una estructura mercantil internacional más amplia.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estudia si Flores mantuvo vínculos de negocio directos con Zapatero. El propio expresidente ha negado haberse reunido con Flores y con Aldama en Caracas, aunque sí reconoció haber coincidido con Aldama en un vuelo privado con destino a República Dominicana.

Una muerte en circunstancias extrañas, en plena investigación

El grupo Kingdom y la Fundación Venezolana Nueva anunciaron su fallecimiento el 6 de febrero de 2026, presentándolo en clave religiosa como un hombre «llamado a la presencia de Dios». La noticia llegó justo cuando su nombre estaba bajo el foco de la UCO y cuando, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia acababa de admitir un recurso de casación relacionado con su caso sin precisar públicamente los delitos investigados -una causa que, según informaciones posteriores, terminó archivándose por defectos técnicos semanas después de su muerte, sin que la sentencia hiciera referencia alguna a su fallecimiento-.