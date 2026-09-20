Un dron marroquí vigila a los ceutíes en la manifestación que ha bloqueado la frontera de El Tarajal

Un dron marroquí ha vigilado de cerca a los miles de ceutíes que han participado en la manifestación que ha bloqueado la frontera de El Tarajal este domingo.

La aeronave, como se puede ver en las imágenes publicadas por OKDIARIO, se ha posado sobre un grupo de cientos de motoristas que han participado en la manifestación junto a los miles de vecinos que han recorrido el tramo a pie.

Los hechos han tenido lugar en la mañana de este domingo, cuando miles de caballas se han vuelto a echar a las calles en dirección al pase fronterizo de El Tarajal para volver a alzar la voz contra la invasión que sufren desde el pasado 30 de julio.

Entre gritos de «¡Ceuta será la tumba del sanchismo!», «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» y «¡Marlaska, canalla, defiende a los caballas!», han clamado contra el Gobierno central por su falta de gestión en esta crisis. Todo ello bajo el lema SOS Ceuta invadida.

Todo ello ha estado vigilado muy de cerca por las autoridades marroquíes con un dron que ha sobrevolado la protesta en varias ocasiones.

Acampada frente a la delegación del Gobierno

Este sábado tuvo lugar otra concentración, esta vez frente a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Los vecinos acamparon frente al edificio institucional para exigir soluciones y reclamar mayor protección para menores, mayores y personas dependientes. Convocados por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla, los asistentes han escuchado en la plaza de los Reyes la lectura de un manifiesto y han advertido de que mantendrán las movilizaciones mientras la situación no mejore.

Esta protesta se desarrolló de forma pacífica bajo los lemas Por los derechos de los niños de Ceuta y Ceuta es España. Los convocantes denunciaron que la situación que comenzó el pasado 30 de julio con la llegada de miles de inmigrantes se prolonga desde entonces y rechazaron que termine convirtiéndose en parte de la normalidad de los ceutíes.

Los vecinos llevaron simbólicamente los asentamientos ilegales del Trampolín hasta las puertas de la Delegación con tiendas de campaña, ramas y pequeñas construcciones que imitan las chabolas y puestos improvisados ocupan parte de la plaza de los Reyes. Una reproducción a pequeña escala del asentamiento del litoral colocada justo frente a la representación del Gobierno en la ciudad autónoma.