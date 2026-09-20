Tsarukyan manda un aviso a Topuria con un espectacular KO tras un codazo en el primer asalto

Ilia Topuria está esperando su próxima pelea en la UFC, después de recuperarse de su combate ante Justin Gaethje en la Casa Blanca. El hispano-georgiano tiene en mente una revancha con el estadounidense, pero podría no ser su primer duelo. Dana White podría poner sobre la mesa un combate frente a Arman Tsarukyan, que se acaba de afianzar en la segunda posición del ranking del peso ligero después de ganar a Maurício Ruffy tras un brutal KO.

El armenio consiguió conectar un codazo espectacular en los últimos segundos del primer asalto. Después de la combinación, estalló la locura en el octógono. El luchador saltó de la jaula y pidió una pelea por el título. Teniendo en cuenta la posición de El Matador en el ranking, son los dos contendientes principales para enfrentarse al campeón estadounidense.

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐦𝐚𝐧. 💥 Showtime de Arman Tsarukyan: el armenio da a Ruffy ‘de su propia medicina’ y le noquea con un codazo tremebundo para pedir una oportunidad por el cinturón del peso ligero#UFC331 #UFCHBOMAX pic.twitter.com/ndf1y546Uu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 20, 2026

El combate entre ambos parece inevitable en algún momento. Ilia Topuria ya ha recibido el alta médica para competir, pero Dana White aún no ha confirmado a su próximo rival. El hispano-georgiano dejó claro que regresa con ganas de callar bocas: «Pruebas médicas finales realizadas. Estoy de vuelta. A todos los payasos que han estado hablando mierda y dándome por muerto todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene los cojones. Gracias a todos por el apoyo. La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no ponga nada raro en ellos. Nos vemos pronto».

Topuria o Tsarukyan, solo puede haber un retador para Gaethje

La idea principal de El Matador sigue siendo medirse con Gaethje, pero una victoria tan contundente en el primer asalto también le da muchas opciones a Tsarukyan. Por lo tanto, la UFC tiene que tomar una difícil decisión respecto al combate por el título. Cada luchador ha jugado sus cartas y tendrán que esperar la última palabra de Dana White. Por el momento habrá que esperar.