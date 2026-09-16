Topuria confirma su regreso y apunta a Gaethje: «La próxima vez me aseguraré de que revisen sus guantes»

Justin Gaethje destrozó el sueño americano de Ilia Topuria. Infligió la primera derrota del hispanogeorgiano al dejarle sin visión y ganó el cinturón. Tres meses después, El Matador se ha pronunciado en redes sociales con todo. Confirma su regreso, carga contra sus críticos y apunta a la teoría sobre si los guantes de Gaethje ocultaban cualquier objeto con el que golpear más fuerte.

«Pruebas médicas finales realizadas. Estoy de vuelta. A todos los payasos que han estado hablando mierda y dándome por muerto todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene los cojones. Gracias a todos por el apoyo. La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no ponga nada raro en ellos. Nos vemos pronto», publicó.

Ese primer mensaje fue precedido de otra respuesta, también del propio Topuria. «Por cierto, Justin, jódete. Y Ali, jódete tú también», continuó. Ali es el representante de Gaethje. Topuria está más cerca de su regreso. Jesús Gallo, preparador físico de Topuria, confirmó que ya están enfocados en comenzar a entrenar y restablecer un campamento de entrenamiento, aunque una pelea de regreso no está en sus planes.

Topuria fue sancionado seis meses sin pelear. Como se esperaba, la Asociación de Comisiones de Boxeo y Deportes de Combate -ABC por sus siglas en inglés- ha hecho pública la máxima suspensión médica para Ilia Topuria tras su derrota contra Gaethje en la Casa Blanca. No se trata de una sanción deportiva, sino de una medida de protección médica de cara al regreso del luchador a una pelea, que cada vez está más cerca. Topuria ha vuelto.