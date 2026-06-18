Topuria, suspendido medio año en la UFC tras su derrota en la Casa Blanca

Fumata blanca en la UFC. Habemus suspensión. Como se esperaba, la Asociación de Comisiones de Boxeo y Deportes de Combate -ABC por sus siglas en inglés- ha hecho pública la máxima suspensión médica para Ilia Topuria tras su derrota contra Gaethje en la Casa Blanca. No se trata de una sanción deportiva, sino de una medida de protección médica de cara al regreso del luchador a una pelea.

A Topuria le toca ahora pasar un tiempo de reposo para recuperarse del castigo en ojos y nariz. Aunque la realidad dicta que su estado de salud es mejor de lo esperado. Sufre una fractura orbital, pero la buena noticia es que no tendrá que pasar por el quirófano. Lo que sí trastoca es la hoja de ruta a corto plazo. En principio, Topuria iba a pelear una vez más antes de que acabara el año, pero tendrá que esperar hasta 2027 para subirse de nuevo a un octágono.

La parada médica fue en el cuarto asalto, pero el nacimiento de la desembocadura fue en el primero, cuando Gaethje conectó un uppercut con el ojo de Ilia. El propio Topuria fue consciente de la magnitud de inmediato, pues su guardia pasó a cubrir más el rostro y se tocaba el ojo para ver la cantidad de sangre. Su esquina le animaba. «No te preocupes del ojo», le decían cuando finalizó el primer asalto.

El paso de los asaltos fue reduciendo su visibilidad considerablemente. «Hay que llamar al doctor porque no ve nada», decía Aleksandre, hermano de Ilia que le hace la esquina tras el tercer asalto. «¿Puedes ver?», le preguntaba Javi Climent, su entrenador de boxeo. «No veo casi nada», respondió Topuria. Finalmente, prevaleció Gaetjhe después de que el hermano de Topuria decidiera detener la pelea tras el cuarto asalto. Se lo dijo al médico y ahí acabó la imbatibilidad de Ilia. Topuria acudió al hospital a tratarse las lesiones y posteriormente se pronunció en redes sociales.

«Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi rostro… y lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también del izquierdo. Sin excusas. Tuve uno de los mejores campamentos de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme… esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha», escribió en redes sociales.