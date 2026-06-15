Última hora del estado de salud de Ilia Topuria: sufre «heridas orbitales» y no podrá pelear hasta 2027

Ilia Topuria vivió este lunes la peor de las derrotas de su carrera. El luchador español no sólo perdió ante Justin Gaethje en la pelea en la Casa Blanca, sino que sufrió heridas de alcance y el combate se tuvo que parar por atención médica. De hecho, el estado de salud de El Matador es delicado.

Según las primeras informaciones, Ilia Topuria sufre «heridas orbitales», que vienen a ser roturas de los huesos que rodean el ojo. La imagen del hispano-georgiano fue brutal e impactante, con toda la cara ensangrentada y el ojo muy hinchado. No veía «casi nada», dijo cuando su entrenador le dijo si veía algo. Por el momento, tendrá que continuar ingresado en el hospital.

Ya avanzó Dana White, CEO de la UFC, el preocupante estado de salud de Ilia Topuria. «Está hecho un desastre, se ha roto la cara», comentó, a la vez que anunció que le descarta para pelear en 2026. Este año tenía Topuria firmadas dos peleas, que serán seguramente anuladas porque no está en condiciones.

«Mis planes para él son que se vaya a casa, descanse, se recupere y se tome su tiempo. Fue una noche dura para él y sólo quiero asegurarme de que está sano y bien. No se me pasa por la cabeza que vuelva a pelear, sólo que vaya a casa y descanse el resto del año», explicó Dana White una vez acabó la pelea.

Ahora, en lo primero que hay que pensar es que a Dana White le den el alta en el hospital en el que está ingresado en Washington DC, lugar de la pelea, y que las heridas se pueden ir curando.

Con esta derrota, Topuria perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC. Aunque Topuria pedía continuar la pelea una vez finalizado el cuarto asalto, los jueces y médicos consideraron que no podía seguir. Gaethje, el nuevo campeón, derrotó a Topuria en el octágono instalado en el jardín sur de la Casa Blanca y en el que Trump estuvo sentado en primera fila junto a la primera dama, Melania.