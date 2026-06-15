Topuria es trasladado al hospital en ambulancia: «Está hecho polvo»

Ilia Topuria fue directo al hospital tras perder ante Gaethje en la Casa Blanca. El peleador español acabó el combate por abandono tras quedar la cara ensangrentada y fue rápidamente a hacerse las primeras pruebas médicas para evaluar la gravedad de las lesiones. Un estado del que habló Dana White en rueda de prensa explicando el mal estado en el que acabó en el octágono tras perder su cinturón de invicto en peso ligero de la UFC.

El español fue rápidamente al centro de urgencias más cercano en Washington: «Está hecho un desastre. Se ha roto la cara. No soy médico, pero su ojo parece que probablemente tenga una órbita rota. Mis planes para él son que se vaya a casa, descanse, se recupere y se tome su tiempo. Fue una noche dura para él y sólo quiero asegurarme de que está sano y bien. No se me pasa por la cabeza que vuelva a pelear, sólo que vaya a casa y descanse el resto del año», confesó White ante los medios.

Con esta derrota, Topuria perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC. Aunque Topuria pedía continuar la pelea una vez finalizado el cuarto asalto, los jueces y médicos consideraron que no podía seguir. Gaethje, el nuevo campeón, derrotó a Topuria en el octágono instalado en el jardín sur de la Casa Blanca y en el que Trump estuvo sentado en primera fila junto a la primera dama, Melania.

Los ánimos previos a la pelea estaban caldeados dado que Gaethje se había burlado recientemente del divorcio de Topuria y este lo empujó el pasado viernes durante una rueda de prensa que tuvieron juntos en el Monumento a Abraham Lincoln, en Washington. La velada celebrada en la Casa Blanca, un escenario sin precedentes, fue anunciada como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el próximo 4 de julio, aunque coincide con el 80 cumpleaños de Trump.