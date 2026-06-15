El dinero que ha ganado Ilia Topuria por pelear ante Gaethje en la Casa Blanca

Ilia Topuria no pudo defender su cinturón en la Casa Blanca. El peleador español perdió ante el estadounidense Justin Gaethje en el combate estrella de artes marciales mixtas de la UFC por el 80.º cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un espectáculo en el que Topuria acabó con la cara ensangrentada y provocando que tuviera que abandonar, perdiendo su invicto y no poder revalidar su título de campeón de peso ligero.

Fue un golpe duro para él. Con todos los focos en la velada de la noche, Topuria no estaba en condiciones de seguir después del cuarto asalto. Ni los jueces ni los médicos consideraban que estaba en condiciones de pelear después de haber perdido la visibilidad en los dos ojos. Gaethje fue nuevo campeón en el jardín de la Casa Blanca con Trump en primera fila. Sin embargo, el hispanogeorgiano logró ganar un gran premio económico.

Según estimaciones respecto a sus últimos combates, donde Topuria siempre ha sido el combate estelar, la cantidad es importante. Aunque la UFC no publica cantidades exactas. En su victoria ante Max Holloway se llevó 750.000 dólares solo por pelear, 100.000 dólares por ganar y otros 50.000 por un bonus. Eso sin añadir lo que ganó por acuerdos publicitarios y derechos televisivos. En este 2026, ese último bono se ha incrementado, pasando a ser 100.000 dólares. También hay que tener en cuenta que Dana White ya avisó que también aumentaría otras cantidades, como que la pelea de la noche tendría un premio de 400.000 dólares para cada peleador y la actuación 425.000 dólares.

Un millón de dólares en criptomonedas, el bonus que pudo haber ganado Topuria

La sorpresa de los combates en la Casa Blanca para conmemorar los 250 años de la Independencia de Estados Unidos era un premio basado en un fondo de bonificaciones de un millón de dólares en la criptomoneda ‘CRO’. Un bonus extra que se repartió entre la mejor finalización de la noche, la mejor actuación o el mejor combate. Números que, pese a la derrota de Topuria por KO técnico, se recompensaron en cierta manera por el éxito que fue la velada en la Casa Blanca.