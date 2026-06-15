Crawford se burla de la derrota de Topuria: «¿Este tipo dijo que me daría una paliza?»

La derrota de Ilia Topuria ha dado la vuelta al mundo. El peleador español perdió su cinturón de UFC de peso ligero ante el estadounidense Justin Gaethje. Perdió el título de imbatible y eso ha generado muchas reacciones en el mundo del deporte de contacto, algunos para atacarle, como el ex boxeador Terence Crawford, quien ha aprovechado para burlarse de él en redes sociales después de terminar el combate.

Crawford fue uno de los invitados a ver el combate en la Casa Blanca, donde también aprovechó para hacerse fotos con Donald Trump. «¿Este es el tipo que dijo que me noquearía y le daría una paliza a mí y a Shakur al mismo tiempo?», escribió en su perfil de X. Un mensaje que cobra sentido después del encontronazo que tuvo con Topuria en el que pudieron haber combatido.

This the guy that said he would knock me out and whoop me and Shakur at the same time?😂😂😂 — Terence Crawford (@terencecrawford) June 15, 2026

Todo radica en 2025, cuando Topuria abrió la posibilidad de un hipotético combate contra un boxeador, y eligió a Terence Crawford. Sin embargo, éste se lo tomó como una burla, aludiendo que la propuesta fue lanzada bajo los efectos del alcohol: «Este tipo está borracho. Muchos peleadores de MMA beben mucho. Debe haber tomado algo ese día», respondió.

Días después, Ilia Topuria insistió en el combate: «Últimamente me molesta porque hay muchos boxeadores que hablan, se meten en nuestro juego, nos critican… Hay muchos atletas de MMA que han intentado ir al boxeo y probar sus habilidades, pero no conozco a tantos de los boxeadores que hablan que hayan ido a probarse en MMA. Cuando se quiera medir, poner a prueba sus habilidades, su técnica… aquí estoy», dijo.

Por aquel entonces, Topuria mantenía un récord de 17-0 y Crawford un 41-0, cada uno en su disciplina. En diciembre de 2025, Crawford decidió retirarse, siendo el primer y único boxeador hasta el momento en ser campeón mundial indiscutido en tres categorías de peso diferentes.