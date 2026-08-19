Los meteorólogos coinciden y lanzan una advertencia preocupante: este invierno las temperaturas serán gélidas

Lanzan una advertencia preocupante, este invierno las temperaturas serán las que nos acompañarán en breve. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Parece que el tiempo avanza a toda velocidad y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar una situación del todo inesperada. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que nos espera, con un cambio de estación que puede llegar en un abrir y cerrar de ojos.

En un abrir y cerrar de ojos, podemos tener este invierno que puede parecer sacado de una auténtica pesadilla. Con la mirada puesta a una situación que puede complicarse por momentos y nos sumergirá en lo peor de unas cifras que acabarán marcando una diferencia importante. El tiempo se complica por momentos y acabará marcando unas jornadas en las que, aunque parezca imposible, con la intensidad de verano que hemos tenido, podemos empezar a preparar las estufas y mantas para lo que llegará en unas semanas. Desde la AEMET hoy lanzan una importante alerta por calor extremo, aunque en breve podría estar pendiente de algo diferente.

Este invierno las temperaturas serán gélidas

Es hora de prepararse para lo peor y hacerlo de tal forma que tocará visualizar un destacado giro radical. Una novedad plena que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. En estos últimos años, las temperaturas en invierno pueden ser de lo más suaves, con unos registros que quizás nadie hubiera visto llegar hasta ahora.

Parece que cada elemento puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, con ciertos detalles que serán los que nos darán un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial que nos invite a preparar la casa y nuestras pertenencias.

Son muchos los expertos que están dando una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos darán este paso importante en unas jornadas en las que realmente cada gesto cuenta. Esta novedad que tenemos por delante en un invierno en el que se pueden volver a batir todos los récords habidos y por haber.

Este tiempo que tenemos por delante, se convertirá en la antesala de algo más, de un invierno con unas novedades destacadas.

Coinciden y lanzan una advertencia preocupante los meteorólogos

Los meteorólogos no dudan en lanzar una advertencia preocupante, deberemos empezar a pensar en algunos cambios que son los que nos acompañarán en breve. De una manera que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

De momento, este invierno que parece que los primeros mapas apuntan a unas temperaturas por debajo de lo habitual, van a dar paso a un giro importante de guion. La AEMET está lanzando advertencias ante unas altas temperaturas que pueden causar estragos.

Tal y como indica esta última previsión del tiempo: «La entrada de un frente por el norte junto con aire frío en altura dejará un predominio de tiempo inestable en buena parte de la Península. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte, con chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes y que pueden ir acompañados de tormenta. En el este y Baleares también se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas, que pueden ser fuertes y acompañados de granizo. En el resto de la Península, se esperan intervalos de nubes medias y bajas, y no se descarta algún chubasco o tormenta ocasional. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte y despejados en la sur. Son probables las brumas y los bancos de niebla en los interiores del Cantábrico. Las temperaturas bajarán en casi todo la Península, incluso de forma notable en el caso de las máximas en el nordeste; solo subirán las mínimas en puntos del litoral mediterráneo. Ligeros ascensos en Baleares y sin cambios en Canarias. Solo en el litoral mediterráneo y Baleares podrán superarse los 35 grados y darse noches por encima de 20 grados».

Esta misma semana parece que dejaremos atrás el calor de días pasados: «Se esperan tormentas que pueden ser muy fuertes, con posibilidad de rachas y precipitaciones muy fuertes, así como de granizo en el interior norte, sureste y sur de Baleares. El viento será en general del oeste y moderado. En el valle del Ebro, el cierzo podrá soplar con intervalos fuertes, así como el poniente en el litoral del mar de Alborán. En el sureste y en Baleares, el viento del suroeste será moderado y no se descartan las rachas muy fuertes. A últimas horas es posible la entrada de tramontana fuerte en el Ampurdán. En Canarias, el alisio será moderado».