Cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en ascenso caracterizarán la jornada del 19 de agosto de 2026 en toda la provincia de Zaragoza, con ligeros descensos en el extremo suroeste. El viento será flojo al principio, moderándose a suroeste en el sistema Ibérico y valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con calor intenso

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde se espera una jornada mayormente despejada y soleada. Con temperaturas que oscilarán entre los 23 grados por la mañana y alcanzarán los 42 durante las horas más cálidas, la sensación térmica podría ser incluso más elevada. A primera hora, el viento soplará suave desde el sureste a unos 5 km/h, pero a medida que avance la tarde, podría intensificarse con rachas máximas de hasta 7 km/h, aportando una frescura agradable a este día caluroso.

Mientras la luz del sol se desliza por el horizonte, desde su salida a las 07:16, garantizará esas largas horas de brillo hasta su ocaso a las 20:57. El ambiente se tornará cálido y quizás algo cargado, con una humedad que podría alcanzar hasta el 65%, aunque no se prevén precipitaciones, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre. Así, Zaragoza se presenta como un escenario propicio para aprovechar cada rayo de sol y cada soplo de viento.

Calatayud: ambiente inestable con fuertes rachas

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un ambiente inquietante, con nubes que se arremolinan en el cielo, presagiando un tiempo inestable. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 21 grados, mientras el viento sopla fuerte desde el sureste a unos 10 km/h, anunciando cambios en el horizonte.

La jornada se tornará más intensa a medida que la tarde haga su aparición, con el termómetro alcanzando hasta 39 grados. Las rachas de viento superarán los 60 km/h y se esperan lluvias que podrían ser intensas en algunos momentos. Con una sensación térmica que podría agobiar y una humedad que roza el 60%, se recomienda estar preparado: mejor llevar paraguas y no olvidar una prenda más abrigada.

Tarazona: cielo variable y ambiente templado

Las condiciones meteorológicas presentan un tiempo templado a lo largo de la jornada, con un cielo que variará entre ligero nublado y despejado. La temperatura oscilará entre los 19 y 37 grados y aunque hay una posibilidad de lluvia por la tarde-noche, se espera que no sea un factor que moleste demasiado. El viento soplará de forma leve, lo que no afectará en gran medida las actividades al aire libre.

Con este tiempo, es un día ideal para pasear por los rincones de la ciudad o disfrutar de las terrazas. La atmósfera será tranquila, perfecta para aprovechar al máximo las actividades diarias sin preocuparse por condiciones adversas.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET

Ribera del Ebro de Zaragoza presenta aviso de temperaturas máximas de nivel naranja con una temperatura máxima de 41 ºC.

Ibérica zaragozana registra aviso de temperaturas máximas de nivel naranja con una temperatura máxima de 40 ºC.

Centro de Huesca está bajo aviso de temperaturas máximas de nivel naranja con una temperatura máxima de 39 ºC.