La reflexión tajante de Ruben Darío, poeta y escritor nicaragüense, sobre la vejez: «Para qué querré la vida cuando no tenga juventud»

Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense y máximo representante del modernismo en lengua española, dejó una reflexión sobre la vejez que sigue citándose hoy: «Para qué querré yo la vida cuando no tenga juventud». La frase resume el temor a que, con el paso de los años, la existencia pierda el sentido que antes le daba la propia vitalidad.

Esa inquietud no era ajena a su obra: junto al refinamiento formal que lo convirtió en renovador de la lengua española, Darío arrastraba una conciencia constante sobre la fragilidad humana, un tema que atraviesa buena parte de su producción poética más allá del esplendor ornamental por el que se le recuerda.

Qué significa la frase de Rubén Darío sobre la juventud

La sentencia plantea una pregunta radical: si la juventud desaparece, ¿qué queda de la vida que merezca ser vivida? Darío no habla aquí de la edad como simple paso del tiempo, sino como pérdida de algo que para él resultaba esencial: la vitalidad, el deseo y la capacidad de disfrutar plenamente de la existencia, tres elementos que en su poesía aparecen entrelazados una y otra vez.

La frase transmite, en ese sentido, una visión pesimista del envejecimiento, en la que la vejez aparece casi como el vaciamiento del propio sentido vital, más que como una etapa distinta con sus propios valores.

Es una idea propia de quien identifica plenitud con juventud, y que, precisamente por eso, resulta tan incómoda como reveladora: pocas veces se formula de forma tan directa el miedo a sobrevivir a la propia vitalidad.

Qué enseñanza deja para el presente

Trasladada al presente, la frase puede leerse como una advertencia sobre el riesgo de construir la propia identidad exclusivamente sobre la juventud, algo que resulta cada vez más frecuente en una sociedad que idealiza la apariencia joven, premia la vitalidad por encima de la experiencia y trata el envejecimiento casi como un fracaso personal.

También invita a la reflexión contraria: replantear qué otorga sentido a la vida más allá de la vitalidad física, para no vivir la vejez, cuando llegue, con la misma angustia que refleja el verso de Darío. Aceptar que el valor de una etapa no depende únicamente de la energía o el aspecto que la acompañan es, de algún modo, la respuesta que la propia frase deja pendiente.

El paso del tiempo y la juventud, una obsesión constante en la poesía de Darío

Esta preocupación por el paso del tiempo no aparece de forma aislada en la obra de Darío. Su escritura evolucionó desde el esplendor ornamental de sus primeros años, marcado por la musicalidad y el refinamiento formal del modernismo, hacia una voz más íntima, atravesada por dudas, excesos personales y una permanente interrogación moral sobre la fragilidad del ser humano.

Esa misma inquietud reaparece en algunos de sus poemas más conocidos, en los que la juventud se describe como un tesoro fugaz que, una vez perdido, no vuelve, y en los que el propio Darío se muestra consciente de que el tiempo terco no se detiene ante nadie.