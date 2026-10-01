Se acabaron los sofás tradicionales: la nueva tendencia para 2027 que crea un espacio más moderno y cómodo

Para 2027, las tendencias decorativas se orientan hacia los sofás modulares con formas curvadas, que prestan elegancia y comodidad. Esta alternativa está ganando enteros tanto en pisos como en casas, especialmente en salones donde el fin es renovar y modernizar los espacios sin acoplar grandes muebles ni perder confort.

En España, los sofás gozan de un papel imprescindible en los salones y salas de estar de los hogares. Siendo uno de los mejores amigos del hombre en cuanto al descanso se refiere, en los últimos años se han buscado formas de conseguir un mayor confort, más amplitud sin renunciar a perder mucho espacio y que se alinee con la estética de la habitación.

Por qué destacan estos sofás

La principal ventaja que ofrecen es la flexibilidad que ofrecen en la ubicación que se le dé dentro del salón. A diferencia de los sofás tradicionales, que tienen una forma fija, los muebles modulares permiten reorganizar sus partes a conveniencia y se adaptan a las dimensiones de cada espacio. Esto sirve de gran ayuda en salones pequeños o con espacios reducidos.

La nueva moda contiene piezas independientes combinables de distintas maneras, tanto con formas curvas como redondeadas, fabricadas en tejidos suaves en matices neutros y colores tierra, y definidas por líneas simples.

El salón adquiere un aire mucho más moderno

Para los que busquen renovar su sala de estar sin tener que hacer una obra considerable y costosa, una variante sencilla es usar dos módulos separados para generar un conjunto más flexible, mientras los que deseen un resultado más disruptivo pueden decantarse por un sofá formado por varios elementos.

Además de las curvas, la selección de materiales y colores también juega un papel clave. Los tonos tibios conservan la luminosidad y ensanchan visualmente la percepción de amplitud, mientras que los tejidos y los colores más vivos pueden hacer del sofá el protagonista principal de la estancia.