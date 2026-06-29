Adiós a los sofás cuadrados: la nueva tendencia más elegante y práctica del 2026

La decoración de un espacio coge fuerza con diseños más modernos y actuales, dejando atrás el mobiliario tradicional. Las nuevas apuestas se enfocan en los sofás curvos, mesas redondas y espejos orgánicos, además de objetos con formas sinuosas. Esto significa que las personas buscan un ambiente que transmita más confort, movimiento y bienestar.

¿Por qué eligen las curvas?

Los especialistas en interiorismo coinciden en que las curvas producen una percepción visual más suave y dinámica que las líneas rectas. Además, ayudan a que los ambientes se perciban menos rígidos y más acogedores, reflejando al propio hogar como refugio. A su vez, las formas orgánicas conectan con la naturaleza y con una búsqueda de bienestar emocional que atraviesa muchas de las tendencias actuales. Una estética denominada ultraminimalista, basada en espacios en blanco y superficies brillantes.

La clave: sofás curvos y mesas redondas

Los sofás curvos están inspirados en modelos de los años 70. Su atractivo visual favorece mantener una conversación y generar espacios más fluidos. Las mesas redondas en comedores y cocinas proporcionan cercanía y optimizan la circulación y, al no tener esquinas, suavizan de manera visual el espacio.

Más objetos: espejos y arcos

Los elementos decorativos como los espejos y arcos incorporan esta tendencia. Además, los espejos irregulares están inspirados en siluetas naturales como piedras o gotas de agua. Lo mismo ocurre con los floreros, bandejas, lámparas y cuadros de bordes sinuosos, que aportan sensación de movimiento.

Materiales de esta tendencia

La forma curvada se potencia con materiales que refuerzan esa sensación de confort, como los bouclé, terciopelo, madera natural, piedra, lino y fibras vegetales. Otras ideas serían elegir una mesa auxiliar redonda, incorporar un espejo orgánico, poner una lámpara de pantalla curva, reemplazar almohadones cuadrados por los curvos, agregar sillones de líneas suaves y apostar por jarrones o piezas decorativas de formas irregulares.

Lo más importante es el equilibrio entre las curvas y las líneas rectas, generando contraste y evitando cargar demasiado.