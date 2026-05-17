Más de 1000 m2, estilo minimalista y una gran isla de mármol en la cocina: así es la casa de Melendi en Madrid

La trayectoria profesional de Melendi le ha permitido crear un patrimonio que no está al alcance de todos. El artista asturiano, que comenzó su camino desde su Oviedo natal hasta convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la música en español, disfruta hoy de una vida familiar mucho más tranquila y alejada del foco mediático en una impresionante vivienda situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de la Comunidad de Madrid.

A lo largo de los años, el intérprete ha pasado por distintas etapas residenciales. Desde sus primeros años en Asturias hasta su vida en el centro de Madrid, Melendi ha ido adaptando sus hogares a cada momento personal y profesional. Sin embargo, todo apunta a que su última mudanza ha supuesto un cambio definitivo.

El cantante reside actualmente junto a su mujer, Julia Nakamatsu, y sus hijos en un gran chalé ubicado en Las Lomas, dentro de Boadilla del Monte, una de las zonas residenciales con mayor privacidad y nivel adquisitivo de la capital.

La urbanización se ha convertido en los últimos años en refugio habitual de numerosos rostros conocidos que buscan discreción, seguridad y amplias parcelas alejadas del ritmo frenético del centro de Madrid.

Entre sus vecinos figuran deportistas y artistas de primer nivel, como Ilia Topuria o cantantes como Pablo López y Manuel Carrasco. En este entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y grandes viviendas independientes, Melendi ha encontrado el lugar perfecto para desarrollar una vida familiar mucho más reservada.

Una parcela de 4.000 metros

Según ha trascendido a través de diferentes publicaciones y también mediante algunas imágenes compartidas por Julia Nakamatsu en redes sociales, la propiedad destaca especialmente por sus dimensiones. La parcela cuenta con alrededor de 4.000 metros cuadrados, de los cuales más de 1.000 han sido construidos, dando forma a una vivienda de enormes proporciones en la que el espacio y la luminosidad se convierten en protagonistas absolutos.

Desde el exterior ya es posible apreciar la línea arquitectónica que domina toda la construcción. La casa apuesta por un estilo moderno y minimalista, donde predominan las formas geométricas, las líneas rectas y una cuidada combinación cromática basada en tonos blancos, negros y materiales naturales.

La vivienda parece concebida bajo una idea clara: crear espacios abiertos, funcionales y elegantes sin caer en una decoración recargada. El interior mantiene esa misma estética sofisticada, con ambientes amplios en los que predominan los tonos neutros y una distribución pensada para potenciar la comodidad.

La decoración sigue una línea muy cuidada, propia de las viviendas de revista especializadas en interiorismo contemporáneo. Las lámparas de diseño, las escaleras de trazado limpio y las piezas decorativas seleccionadas con discreción refuerzan la sensación de lujo silencioso que domina toda la casa. Lejos de excesos ornamentales, la vivienda apuesta por una elegancia basada en la armonía visual y la amplitud de cada estancia.

La cocina es espectacular

Uno de los rincones que más atención ha despertado es la cocina, concebida como uno de los grandes puntos de encuentro de la vivienda. La estancia continúa con la misma filosofía decorativa que el resto de la casa, aunque incorpora algunos elementos especialmente llamativos, como una gran isla central de mármol negro que se convierte en la pieza protagonista del espacio.

Además de su tamaño, la cocina destaca por la combinación de materiales nobles y una distribución completamente abierta que favorece la entrada de luz natural. Las paredes incluyen distintos cuadros y elementos decorativos que rompen ligeramente con la sobriedad del conjunto y aportan un toque más personal y familiar. Todo ello acompañado por enormes ventanales que permiten una conexión directa con las zonas exteriores de la propiedad.

Precisamente la luz es uno de los elementos más importantes de la vivienda. Las grandes cristaleras repartidas por toda la casa hacen que prácticamente todas las habitaciones tengan vistas al jardín y reciban iluminación natural durante gran parte del día.

Un jardín pensado para todos

Si el interior impresiona por sus dimensiones y diseño, el exterior no se queda atrás. La enorme parcela permite disfrutar de un jardín de gran tamaño diseñado para adaptarse tanto al descanso como al ocio familiar. La piscina ocupa buena parte del protagonismo en la zona exterior y aparece rodeada de tumbonas y espacios destinados al relax, especialmente durante los meses de verano.

Como se pueden ver a través de las imágenes que Melendi ha compartido en su cuenta de Instagram, el jardín no está orientado únicamente al descanso. Los amplios metros cuadrados de césped también han permitido instalar diferentes zonas deportivas para el entretenimiento de adultos y niños.

Ese equilibrio entre lujo, funcionalidad y vida familiar parece definir perfectamente la casa de Melendi y Julia Nakamatsu. Más allá de tratarse de una espectacular propiedad ubicada en una de las mejores zonas residenciales de Madrid, el chalé refleja también una forma de vida mucho más calmada y centrada en el entorno personal del cantante, que actualmente atraviesa una de las etapas más estables tanto a nivel profesional como familiar.