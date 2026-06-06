La nueva serie de Netflix que ya cuenta con más de 18 millones de visualizaciones: 8 capítulos y no podrás parar de verla

La «gran N roja» es el hogar de todos los géneros cinematográficos. Aunque si tuviésemos que apostar por una tipología narrativa favorita, el thriller criminal sería uno de los temas más queridos y recurrentes para su audiencia. El suspense y el misterio funcionan casi como un relato adictivo para los suscriptores de la compañía. El enésimo ejemplo de esta predilección recae en el éxito incontestable que está teniendo en Netflix la nueva serie de robos y atracos más vista: Némesis.

Poniendo el entretenimiento en el foco de su esencia, la creación de Courtney A. Kemp (responsable de la saga Power) ha logrado escalar puestos hasta comandar el ranking del contenido viral de la marca de vídeo bajo demanda. El producto audiovisual no las tenía todas consigo. Sin rostros estelares que funcionasen como un reclamo inherente a su algoritmo y con un material que, sobre el papel, parecía reiterar clichés ya manidos, Némesis estaba llamada a ser otra historia residual que pasa sin pena ni gloria por el abrumador abanico de contenidos de la empresa dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters.

Sin embargo, el proyecto protagonizado por Y’lan Noel (La dama y el lago) es en estos instantes la segunda serie (de habla inglesa) más vista de Netflix en todo el mundo, sólo por detrás de The Boroughs y obteniendo esta semana casi 6 millones de visualizaciones. Desde su estreno ya acumula 18 millones de espectadores y todo parece indicar, si sigue con este ritmo ascendente, que pronto la major californiana podría confirmar una merecida secuela.

‘Némesis’: sinopsis y reparto

La trama parte de la clásica tensión entre personajes contrapuestos que toda cinta de robos y atracos necesita. Por un lado tenemos a Isaiah Stiles, un metódico detective de homicidios obsesionado con encontrar al culpable de la muerte de su compañero. Por otro lado, está Coltrane Wilder, un ladrón de guante blanco que sufre las consecuencias de un último golpe que salió terriblemente mal.

Ambas vidas penden de un hilo y se desmoronan poco a poco, en una carrera contrarreloj en la que el cerco de cazador y presa cada vez es más estrecho e irrespirable.

En el apartado protagonista encontramos a Noel y Matthew Law, siendo quizás la secundaria Cleopatra Coleman (Black Rabbit) el rostro más conocido de todo el elenco. Completan el casting Tre Hale, Domenick Lombardozzi, Ariana Guerra, Gabrielle Dennis, Jonathan Park y Michael Potts.

¿Habrá segunda temporada?

De momento no existe una confirmación oficial, pues Netflix suele esperarse al menos un mes para analizar los datos de audiencia global de sus estrenos. Kemp le reveló a THR que los ejecutivos del terminal le pidieron generar una trama autoconclusiva por si acaso, pero esta se negó porque su fórmula televisiva siempre contempla un arco a largo plazo.

La showrunner y su equipo ya se encuentran trabajando en los guiones y las tramas de los nuevos episodios. ¿Conseguirá tener la luz verde por parte de Netflix o el inesperado éxito será una cuestión puntual de pocas semanas? Para bien o para mal, la creadora no tardará en averiguarlo.