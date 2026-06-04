Mañana en Netflix: el drama coreano que promete ser más famoso que ‘El juego del Calamar’

Las series coreanas se han convertido en las preferidas de muchos usuarios de la plataforma de streaming Netflix que ya cuenta en su catálogo con numerosas ficciones como El juego del calamar, La Gloria, Mar de tranquilidad, Mi nombre o Nadie en el bosque. Este 5 junio llega a Netflix la serie Así aprenderás, que quiere convertirse en la preferida de los amantes de este tipo de ficciones dramáticas coreanas. Así aprenderás sigue la actividad de la Oficina de Protección de los Derechos de los Profesores, una organización ficticia creada por el gobierno para intervenir cuando los estudiantes, los padres o incluso los docentes cruzan ciertos límites en el tema del acoso escolar dentro de las escuelas. Un nuevo y original drama coreano en que se mezclan elementos como la acción, el bullying y la violencia en los centros escolares. Así aprenderás es una serie perfecta para los que están buscando un drama coreano en el que se muestra la faceta más oscura del acoso escolar.

La serie coreana Así aprenderás ha sido dirigida por Hong Jong-chan, al que conocemos por su trabajo en Her Private Life y escrita por Lee Nam-kyu del que hemos visto Daily Dose of Sunshine. Una original ficción que reflexiona desde un punto diferente al habitual sobre el bullying o el acoso escolar y las diferentes posibilidades para terminar con este comportamiento que se está extendiendo por los centros escolares de todo el mundo. La serie dramática Así aprenderás va a sorprender seguro a los usuarios de la plataforma de gran N roja por su original trama y la interpretación de sus protagonistas.

¿De qué trata la serie de Netflix Así aprenderás?

Lo que más sorprende de esta serie es su compleja y original trama ya que se centra en el funcionamiento de la Oficina de Protección de los Derechos de los Profesores. Juvenile Justice, que es una organización ficticia creada para intervenir cuando estudiantes, padres o incluso docentes que cruzan ciertos límites dentro de las escuelas.

Esta original organización gubernamental ficticia solo interviene cuando los casos de violencia y abuso escolar dejan de estar controlados y pueden convertirse en un gran peligro para la estabilidad del centro. Ellos lo que hacen es imponer el orden utilizando métodos poco convencionales para ver si logran parar estas complejas situaciones.

La serie Así aprenderás comienza con las imágenes de la reunión entre Na Hwa-jin (Kim Moo-yul) y Choi Gang-seok (Lee Sung-min), con el director Hong después de su trabajo en Juvenile Justice, junto con Im Han-rim (Jin Ki-joo) y Bong Geun-dae (Pyo Ji-hoon). Estos funcionarios están preparados para luchar contra el acoso escolar con métodos poco convencionales.

Un K-drama en el que los malos son los estudiantes que intentan abusar de sus compañeros o molestar a los profesores. Estos son las víctimas y su situación en la escuela es bastante complicada. La Oficina de Protección de los Derechos de los Docentes intentará proteger a las víctimas y restablecer el orden en los centros escolares en la que los estudiantes, profesores o padres cruzan la línea.

El reparto de esta serie dramática

Los protagonistas de esta serie coreana son los actores Kim Moo-yulqi que da vida al personaje de Na Hwa-jin y Lee Sung-min a Choi Gang, dos de los miembros de la Oficina de Protección de los Derechos de los Docentes. También tienen un papel de peso los actores Lee Sung-min que interpreta al complejo inspector de este organismo Choi Kang-seok, Jin Ki-joo a Im Han-rim y Pyo Ji-hoon a Bong Geun-dae, a otros dos miembros de esta organización ficticia.

La serie Así aprenderán es una buena opción para los que estén buscando en el catálogo de Netflix una ficción sobre el entorno escolar y las dificultades que se pueden encontrar los estudiantes y los profesores en la actualidad. Aunque es una serie bastante violenta y los métodos utilizados por la supuesta Oficina de Protección de los Derechos de los Docentes no son los más adecuados, ofrece una visión sobre el problema y sus posibles soluciones. Una nueva ficción coreana que se une al catálogo de la conocida plataforma de streaming y que se puede convertir en todo éxito de audiencia.

Además de esta serie coreana, se pueden encontrar en el catálogo de Netflix otras ficciones interesantes sobre el acoso escolar y sus terribles consecuencias como la polémica Por 13 razones en la que las cintas que dejó la alumna Clay Jensen antes de suicidarte son fundamentales para descubrir lo que pasó en el instituto. También se pueden ver series como Escuela para señoritas Al Rawabi, protagonizada por un grupo de estudiantes que sufren acoso escolar o Un hombre débil, otra producción coreana, protagonizada por Yeon Shi-eun, un estudiante que decide utilizar su ingenio para luchar contra el acoso escolar.