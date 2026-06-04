Ya en Netflix: el drama romántico de 350 millones que terminó en batalla judicial

Hay películas que son casi más noticia por lo que ocurre detrás de las cámaras que por su propio planteamiento narrativo. Condición que habitualmente suele incurrir en un desastre comercial. Véase el caso de, por ejemplo, No te preocupes, querida (2022). Sin embargo, el último estreno de Netflix tuvo esa extraña virtud de suponer un fenómeno taquillero sin precedentes y, al mismo tiempo, crear todo un juicio mediático con sus dos actores protagonistas: sí, Romper el círculo acaba de aterrizar en el catálogo de la «gran N roja» y promete ser tan viral en el terminal como cuando terminó recaudando 351 millones de dólares en el box office internacional.

Estrenada en 2024, la cinta dirigida y coprotagonizada por Justin Baldoni fue un hito en la cartelera mundial. El drama, que adapta la novela homónima de Collen Hoover, tuvo a Blake Lively como principal estrella, pero pronto derivó en una batalla legal cruzada de cientos de millones entre Baldoni y la mujer de Ryan Reynolds. ¿El principal problema? Una guerra de egos entre el director y la californiana, cuyo proceso judicial ha terminado recientemente en un comunicado conjunto firmando la paz.

Porque más allá de dicho conflicto interno, el largometraje ya era controvertido por su temática, poniendo a Lively en el foco de la diana al protagonizar una historia que hablaba de la violencia doméstica desde un tono un tanto frívolo. No obstante, ¿de qué trata realmente Romper el círculo? ¿Quién más aparece en la historia? ¿Cómo se desarrollaron las acusaciones y demandas judiciales entre Lively y Baldoni? Desde el pasado día 1 de junio, la producción de Sony Pictures está disponible de forma exclusiva en Netflix y, no dudamos ni por un segundo, que en pocos días estará en el ranking semanal del contenido más visto de la plataforma.

¿De qué trata ‘Romper el círculo’?

El argumento nos pone en la piel de Lily Bloom, una mujer que sobrevive a su traumático pasado abriendo su propia floristería en Boston. Allí termina enamorada perdidamente de Ryle Kincaid (Baldoni), un neurocirujano brillante pero complejo. Pronto empiezan a surgir comportamientos alarmantes de Ryle y la situación se complica todavía más cuando en su vida reaparece Atlas Corrigan, su primer gran amor. Lily deberá enfrentarse a sus heridas emocionales recientes para tomar una decisión crucial sobre su futuro.

Aparte de Lively y Baldoni, el reparto se completa con la presencia de Jenny Slate, Brandon Sklenar, Hasan Minhaj, Amy Morton, Alex Neustaedter, Isabela Ferrer y Kevin McKidd.

Guerra de montajes y demandas por acoso

Parecía imposible, pero la posterior relación entre Lively y Baldoni se convirtió en un cruce de declaraciones, amenazas y demandas casi más tóxico que la propia trama de la película.

Todo comenzó con una guerra de montajes, donde se supone que había dos versiones con el corte final de Romper el círculo. Descontenta con la labor del realizador, Lively contrató a Shane Reid, editor de Deadpool, para hacer su propio corte alternativo. Por el camino, Baldoni terminó enfadándose cuando la estrella confesó que su esposo, Reynolds, había reescrito por completo una escena crucial de la cinta sin el consentimiento del realizador.

Con dicho trasfondo, la promoción fue un desastre, con el reparto negándose a posar o dar entrevistas con Baldoni. Es entonces cuando dio inicio un tenso y alargado proceso judicial de demandas. A finales de 2024, Lively denunció formalmente a su compañero de reparto y director por acoso laboral e invasión de límites físicos durante el rodaje, exigiéndole más de 160 millones de dólares por daños y perjuicios.

Baldoni contraatacó con una demanda millonaria contra la pareja de actores, negando las acusaciones y manifestando que Lively usó su poder e influencia para «secuestrar creativamente» el proyecto.

El pasado mes de mayo, ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial, sin intercambio de dinero, con retirada de cargos y expresando en un mensaje compartido el orgullo por el impacto de la película y que en el futuro se comprometerían a «fomentar entornos de trabajo seguros en el futuro».