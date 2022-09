‘No te preocupes querida’: Florence Pugh intenta salvar la segunda película de Olivia Wilde

No te preocupes querida se preestreno en la tarde de ayer, dentro de la programación del Festival de Cine de Venecia. La segunda película como directora de la actriz Olivia Wilde viene arrastrando, una serie de polémicas internas y conflictos personales de los que se ha hablado más que del propio desarrollo artístico del filme. Una cuestión que cuando sucede, no suele traer nada bueno. Primero, fue la sustitución de Shia LaBeouf por Harry Styles y ayer, el desplante de Florence Pugh no acudiendo a la rueda de prensa anterior a la proyección. Hoy, por fin tenemos las primeras valoraciones y parece que ni siquiera el talento de la actriz de Mindsommar ha podido paliar todos los hándicaps que acumula la cinta como relato.

Las críticas vertidas por los medios internacionales parecen unánimes al señalar que este, es un claro bache a principio de la carrera de Wilde como directora, quien por otro lado, brilló en su debut con la comedia Súper empollonas. “No te preocupes querida puede ser un paso en falso, pero Wilde todavía tiene un don para el cine que vale la pena vigilar”, señalaba The Playlist. Otros medios como slashfilm apuntan directamente a lo sola que se encuentra en la produccion la protagonista: “Florence Pugh se salva a sí misma en un elegante thriller que no alcanza sus ideas altruistas”.

Los medios más duros con la producción de Warner Bros han sido sin duda Los Ángeles Times y la revista Times. El primero alude al fracaso en la imaginación de Wilde, filmando una película que “no es ni la mitad de inquietante de lo que quiere ser”, pues no hay nada de lo que preocuparse en esta distopía sin garra. Times apunta a un claro error en el desarrollo de los acontecimientos y en una conclusión fácil y abrupta: “El mayor problema de No te preocupes querida es que termina en el lugar equivocado. Esto podría haber sido una escalofriante distopía razonablemente efectiva, pero requiere un giro brusco hacia el triunfo feminista que se siente reparado y fácil”.

No te preocupes querida narra la historia de Alice (Pugh) y Jack (Styles), quienes tienen la suerte de vivir en una comunidad idealizada llamada Victoria. El optimismo y la ingenuidad de la sociedad norteamericana de los años 50 tiene su personificación en el CEO general, Frank (Chris Pine). Alice comienza a ver grietas en esa fantasía rutinaria que esconde algo mucho más siniestro. Un conflicto que sin duda querrá investigar. Se estrenará en las salas españolas el próximo 23 de septiembre.