Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la pequeña pantalla. Y es que, en estos nueve años, han sido muchos los participantes que han acudido con el objetivo de encontrar a su media naranja. Por ello, y aunque las citas no siempre acaban de la mejor manera, Yukado, una profesora de inglés de la India, de 28 años, quiso vivir a experiencia de primera mano. «No me quiero quedar aquí para siempre, me gustaría viajar más. Quiero tener una pareja con la que poder viajar por el mundo y tener aventuras», dijo en su presentación.

A nivel sentimental, tiene muy claro lo que quiere en una relación y lo que no. Además, se considera una chica romántica. «Tengo muy altas las expectativas y me llevo muchas decepciones», dijo. Fue entonces cuando la organización del programa quiso presentarle a Abril, su cita. La soltera, de 23 años, se presentó como una maquilladora de Málaga. «Soy Camilo Sesto en esta vida. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora», dijo en su presentación. Pero, lo que no se imaginó la participante es que viviría una accidentada llegada al local.

Vestida con una camiseta negra, pantalón naranja y unas gafas con pinchos, Abril fue recibida por Carlos Sobera. Pero, cuando fue a saludar con dos besos al presentador, casi le saca un ojo con los pinchos de las gafas. Un pequeño accidente por el que ella se disculpó con él. «Por favor, casi pierdo un ojo», le dijo el presentador.

«¡Qué te agredo! ¡Perdón! Casi me cargo a Carlos Sobera», comentó ella con vergüenza. «Vengo herido que lo sepáis», dijo el comunicador mientras se acercaba a la barra del local. Pues, allí se encontraba Yukado, que le regaló una rosa a Abril nada más conocerla. Un gesto que enterneció a la soltera. Por ello, no dudaron en trasladarse hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Ambas solteras fueron hablando de diversos temas para descubrir qué gustos tenían en común y cuáles no. «Ella me ha parecido demasiado guapa», reconocía Yukado. Asimismo, en un momento de la velada, Abril le confesó que su cita había sido cosa del destino porque llevaba varios días viendo vídeos de Bollywood.

La decisión final de ‘First Dates’

«Ella se acopla muy bien a lo que estaba pidiendo», confesaba Abril. «Soy muy romántica, me gustan los grandes gestos de amor, como bailando bajo la lluvia», le contó la profesora de inglés. «Yo también soy muy romántica, pero siempre me dicen no», le respondió su cita.

Antes de concluir la velada, se trasladaron hasta el reservado del programa. Un divertido momento donde se rieron y cantaron al ritmo de Amy Winehouse. «Cantas increíble», le dijo Yukado. Por ello, en la decisión final de First Dates no hubieron sorpresas. Ambas estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita.