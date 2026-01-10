La Hexagon Cup 2026 convierte la Caja Mágica en capital del pádel

Madrid se prepara para recibir uno de los grandes acontecimientos deportivos del invierno. Del 28 de enero al 1 de febrero de 2026, la Caja Mágica acogerá la tercera edición de la Generali Hexagon Cup, la Copa Mundial de pádel por equipos que reúne a las principales estrellas del circuito junto a jóvenes promesas. Cinco jornadas intensas, ocho equipos y un solo objetivo: levantar el trofeo en lo que ya se anuncia como el nuevo santuario del pádel internacional.

La gran novedad de este año es el cambio de sede. Tras dos ediciones previas, el torneo se traslada a la Caja Mágica, un recinto emblemático del deporte madrileño que ahora abre sus puertas a una disciplina en plena expansión. El estreno no podía ser más ambicioso: partidos diarios, tres categorías en juego y un formato que combina espectáculo, competición y cantera.

Hexagon Cup Madrid 2026, con sabor a revancha

El equipo a batir será KRÜ Padel by Taktika, liderado por Kun Agüero y Gabriel Pérez Krieb. Los actuales campeones llegan con la presión de defender un título que no será sencillo retener. Siete equipos aspiran a destronarlos, entre ellos AdVantage Padel Team, ganador en 2024, y la Rafa Nadal Academy, que ya sabe lo que es quedarse a las puertas tras ser subcampeona en las dos ediciones anteriores.

El nivel es tal que la fase regular ya se vive como una sucesión de finales anticipadas. El torneo arranca con un duelo que promete emociones fuertes: la Rafa Nadal Academy, con Pablo Cardona y Franco Stupaczuk, frente a Eleven Eleven, que alinea a Javi Garrido y Tino Libaak. Ese mismo día, KRÜ Padel by Taktika comenzará su defensa del título con Fede Chingotto y Momo González frente a Mike Yanguas y Javi Leal, representantes de X Padel.

Estrellas femeninas y duelos que marcan tendencia

La competición femenina tampoco se queda atrás. Una de las parejas más llamativas será la formada por Delfina Brea y Martina Calvo en AdVantage Padel Team. Su estreno será frente a Alejandra Salazar y Carmen Goenaga, del Hexagon Team, en un partido que ya figura entre los más esperados del miércoles.

Cada jornada, de miércoles a sábado, ofrecerá ocho encuentros: tres masculinos, tres femeninos y dos de la división Next Gen, pensada para dar visibilidad a la nueva generación del pádel. Los partidos de las categorías principales se disputarán en el Estadio Central, mientras que los Next Gen se jugarán en el Estadio 3, creando un recorrido continuo para los aficionados dentro del recinto.

Un sistema de puntos que mantiene la emoción

La fase regular se cerrará el sábado con un partido de altura. Arturo Coello, número uno del ranking masculino, formará pareja con Coki Nieto en Team Bella Puerto Rico, poniendo el broche a cuatro días de máxima exigencia antes de las finales del domingo.

El formato de puntuación está diseñado para mantener la tensión hasta el último momento. Cada victoria en partidos masculinos y femeninos concede dos puntos, mientras que los encuentros Next Gen suman un punto al equipo ganador. Este sistema permite que ningún enfrentamiento sea irrelevante y que la clasificación pueda cambiar hasta el final.

Domingo de finales y decisión del campeón

El domingo de Generali Hexagon Cup llegará al desenlace. Se disputarán las finales por el título y el tercer y cuarto puesto, ambas al mejor de tres partidos. Será la culminación de una semana de pádel de alto nivel, con el Estadio Central como epicentro de un evento que aspira a consolidarse como referencia mundial.

Horarios y acceso a la Caja Mágica

La organización ha establecido un horario amplio para facilitar la asistencia del público. De miércoles a viernes, las puertas se abrirán a las 10:30 horas y el primer partido comenzará a las 11:00. El sábado, la apertura será a las 10:00 y el domingo a las 9:30, con el primer encuentro programado para las 10:00. Los tres últimos partidos del domingo arrancarán a partir de las 16:00 horas.

La Generali Hexagon Cup 2026 no es solo un torneo. Es una declaración de intenciones: Madrid quiere ser capital mundial del pádel y la Caja Mágica, a finales de enero, será el escenario donde esa ambición se juegue punto a punto.