Laporta arremete contra el ex representante de Lamine Yamal: «Ha sido una puñalada trapera»

Joan Laporta ha arremetido este viernes con dureza, durante sus últimos coletazos de campaña electoral antes de los comicios del próximo 15 de marzo, contra Iván de la Peña, ex representante de Lamine Yamal y representante actual de jugadores como Dro Fernández, Gavi y Eric García; también de entrenadores como Luis Enrique.

«Con Mendes hemos mantenido a Lamine Yamal y no nos ha pasado como con Iván de la Peña, que, por culpa de él, se fue Dro al PSG. Si Mendes hubiese tenido a Dro, no habría pasado… estas puñaladas traperas… Esto ha sido una vergüenza y una puñalada trapera. Me ha sabido mal por Hansi Flick», explicó Joan Laporta arremetiendo con fuerza contra el representante de Luis Enrique y de jugadores del equipo culé como Eric García o Gavi.

Unas declaraciones muy sorprendentes del candidato y ex presidente del Barcelona contra la figura de Iván de la Peña. Se han producido este viernes durante una entrevista en Jijantes, donde Joan Laporta ha arremetido con fuerza contra el representante catalán por la salida de Dro este mismo curso dirección al PSG.

Hay que recordar que Iván de la Peña fue el representante de Lamine Yamal hasta marzo de 2023. En ese momento, la perla azulgrana se marchó con Jorge Mendes. Pero el ex españolista sigue dentro del Barça siendo el representante de futbolistas como Eric García o Gavi. Pero la marcha de Dro al PSG de Luis Enrique le hizo mucho daño a Joan Laporta y ahora carga contra él.

📺 DIRECTO @JijantesFC 🚨🗣️ Joan Laporta: «Con Jorge Mendes hemos mantenido a Lamine y no nos ha pasado como con ‘Lo Pelat’ (Iván de la Peña) que por su culpa Dro se fue al PSG. Si Jorge Mendes hubiera tenido a Dro y no hubiera pasado». 🔗 https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/g1stVrCH0w — Jijantes FC (@JijantesFC) March 13, 2026

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«Debemos tener un equipo potente para competir contra arbitrajes. Por eso hemos hecho un bloque joven y desacomplejado. Vamos primeros en La Liga y nos han criminalizado mucho. El bodrio de la televisión del Madrid difama demasiado», explicó también Joan Laporta en esta entrevista, cargando contra la televisión del Real Madrid.