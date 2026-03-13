Laporta llama mentiroso a Font tras prometer el fichaje de Haaland: «Le ha salido el tiro por la culata»

La campaña para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona vive sus días más tensos. El enfrentamiento entre Joan Laporta y Víctor Font ha marcado el último debate electoral, con acusaciones directas y un tono muy duro entre ambos candidatos. El club celebrará las elecciones el 15 de marzo de 2026, en unos comicios en los que los socios deberán elegir al próximo presidente del Barça. Laporta, que ya ha sido presidente en dos etapas, se presenta a la reelección, mientras que Font vuelve a intentar llegar al cargo tras perder las elecciones de 2021 frente al actual dirigente.

Durante la campaña electoral, Font aseguró que su candidatura mantiene contactos con el delantero Erling Haaland y que el Barça podría tener una oportunidad para ficharlo en el futuro. El candidato defendió que su equipo de trabajo ha avanzado en diferentes conversaciones relacionadas con el ariete nórdico.

En ese contexto, Font lanzó un mensaje directo a su rival, criticando que cuestione estas informaciones. “No entiende cómo funciona esto, nosotros tenemos, el acuerdo que tenemos es una opción de compra preferencial”, afirmó el candidato, insinuando que su proyecto tendría una posición favorable si el jugador decide salir del club inglés en los próximos años.

Las declaraciones generaron una reacción inmediata por parte de Laporta, que respondió con dureza durante la campaña. El ex presidente del Barcelona puso en duda lo afirmado por Font y acusó a su rival de intentar ganar protagonismo con informaciones que no son reales.

“No tienes sentido del ridículo. Rafaela Pimenta ha desmentido lo que dices”, respondió Laporta en referencia a la representante del delantero noruego, quien habría negado la existencia de ese supuesto acuerdo con el entorno del jugador.

La tensión entre ambos candidatos también se ha trasladado a otros aspectos del debate sobre la gestión deportiva del club. En una intervención en TV3, Laporta defendió el trabajo del actual director deportivo, Deco, y lo comparó con el de su predecesor, Mateu Alemany.

“Deco es mucho mejor que Mateu Alemany. Mateu Alemany puede saber de fútbol lo mismo que yo”, afirmó Laporta durante la entrevista, en unas declaraciones que también han generado debate dentro del entorno azulgrana.

Con este clima de enfrentamiento, la campaña electoral del Barcelona entra en su recta final. Los socios del club deberán decidir en las urnas si continúan con el proyecto liderado por Laporta o si optan por el cambio que propone Víctor Font.