Douglas Luiz supera su ruptura con Alisha Lehmann con la hija de 19 años de un director deportivo

El futbolista brasileño Douglas Luiz parece haber pasado página definitivamente tras su mediática ruptura con la futbolista suiza Alisha Lehmann. Y es que el centrocampista ha sido relacionado en las últimas semanas con una nueva compañía, la joven modelo brasileña Duda Gaspar, de 19 años, hija de Edu Gaspar, histórico ex jugador del Arsenal y hasta hace poco director deportivo del Nottingham Forest.

Según diversas informaciones y comentarios en redes sociales que no han pasado desapercibidos para los seguidores del fútbol y del mundo del entretenimiento, Douglas Luiz y Duda Gaspar han comenzado a interactuar públicamente con cierta frecuencia. Fotografías, comentarios y likes compartidos han alimentado los rumores de una posible relación que estaría comenzando a tomar forma. Por si fuera poco, han publicado una foto de ambos en actitud muy cariñosa que confirma que son más que amigos.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Douglas Luiz (27) has started a relationship with his new 19-year old girlfriend, Duda Gaspar, swapping football player Alisha Lehmann for teenage Brazilian model. Duda Gaspar is also the daughter of Edu Gaspar, Nottingham Forest’s Global Head of Football. —… pic.twitter.com/ii46XKO4Go — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026

La noticia ha llamado especialmente la atención por el perfil de la joven. Duda Gaspar es hija de Edu Gaspar, uno de los nombres más reconocidos del fútbol brasileño de finales de los años noventa y principios de los 2000. El excentrocampista dejó una huella importante en el Arsenal durante su etapa como jugador y, años más tarde, regresó al club londinense para asumir responsabilidades en la dirección deportiva. Más recientemente, su nombre volvió a la actualidad tras su salida del Nottingham Forest, donde ejercía como director deportivo.

Duda Gaspar ha comenzado a abrirse camino en el mundo de la moda y las redes sociales. Con miles de seguidores y una estética muy cuidada en sus publicaciones, la joven modelo ha ido ganando visibilidad, especialmente en Brasil, donde varias marcas ya han mostrado interés en colaborar con ella. El romance con Douglas Luiz no ha hecho más que aumentar su exposición mediática. El futbolista brasileño vivió anteriormente una relación muy comentada con Alisha Lehmann, una de las futbolistas más populares del panorama internacional y también una auténtica estrella en redes sociales.

Ambos compartían con frecuencia momentos de su vida personal en Instagram y otras plataformas, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del fútbol moderno. Sin embargo, tras varios altibajos y rumores de distanciamiento, finalmente decidieron poner fin a su relación. Ahora, la aparición de Duda Gaspar vuelve a generar interés en lo que se refiere a su vida privada.

Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, las pistas en redes sociales y la citada foto han sido suficientes para disparar las especulaciones. En cualquier caso, todo apunta a que Douglas Luiz está disfrutando de una nueva etapa personal, mientras Duda Gaspar continúa ganando protagonismo como modelo e influencer en las redes sociales, donde ahora es mucho más conocida a raíz de este romance con el jugador carioca.