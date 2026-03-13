Marcos Llorente mete buena parte de su patrimonio en una empresa de comida sin azúcares ni procesados

Marcos Llorente se ha convertido en los últimos años en más que un mero deportista. El futbolista del Atlético de Madrid ha estado en el punto de mira por la defensa de lo que el considera un estilo de vida saludable, alejado de lo convencional. Con esta idea se introdujo en el mundo de la restauración, habitual en las inversiones de deportistas en España, con la creación de la cadena de restaurantes saludables Naked & Sated. Llorente ha tenido que dar un paso adelante, con una importante inyección de capital, para asegurar la supervivencia de la compañía.

Naked & Sated surgió en el año 2019, de la mano del chef Roberto Bosquet, como una propuesta centrada en la comida saludable que elimina azúcares refinados y ultraprocesados de su carta. Pese a consolidarse con seis establecimientos en varios puntos de España, la cadena no pasa por su mejor momento en lo económico. Naked & Sated cerró los ejercicios de 2023 y 2024 con pérdidas de 206.645 y 270.694 euros, respectivamente. Esta situación ha obligado a dos recientes inyecciones de capital por parte de Marcos Llorente y sus socios de Fast Food S.L. La primera de ellas, en octubre, de 600.000 euros; mientras que la segunda asciende a los 750.000 euros.

Después de estas inversiones, el capital social de la empresa se sitúa en 1.797.644 euros. Este impulso llega con el objetivo de asegurar la continuidad del proyecto, después de que la facturación se haya visto reducida en los últimos tiempos. En este apartado se pasó de 2,8 millones a 2,58 en el último ejercicio. Las pérdidas acumuladas de ejercicios pasados se disparan hasta los 800.000 euros. Las recientes inyecciones de capital buscan consolidar Naked & Sated y dar un impulso hacia el crecimiento del número de establecimientos – actualmente en Madrid, Valencia, Bilbao y Pozuelo de Alarcón- y la expansión mediante las franquicias.

Llorente se rodea de deportistas en Naked & Sated

Marcos Llorente no es el único deportista que forma parte del proyecto de Naked & Sated. Compañeros de profesión como Gerard Deulofeu, actualmente sin equipo, e Ibai Gómez, entrenador del Andorra hasta el pasado noviembre y ex futbolista, también aportan capital a la empresa. Sin embargo, el jugador del Atlético de Madrid es el más involucrado en el proyecto y ha liderado las recientes inyecciones de capital, que ha adelantado Vanitatis. Su hermano Alejandro es presidente de la sociedad, lo que muestra la apuesta decidida de los Llorente por Naked & Sated y su propuesta de comida saludable.