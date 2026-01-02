Marcos Llorente humilla a Mónica García por el menú de los hospitales: «Confunde alimentar con rellenar»

Marcos Llorente mantiene en 2026 su filosofía de vida que tanto revuelo levantó 2025. El jugador del Atlético de Madrid es futbolista de profesión y foodie y lifestyler vocacional. Las luces rojas, las gafas amarillas, cremas solares, fumigaciones… Esta ocasión ha vuelto a situarse en el foco mediático al criticar la alimentación de los hospitales dependientes del Ministerio de Sanidad de Mónica García. «Que en un hospital se sirva este tipo de comida no es un error. Es un síntoma claro de un sistema roto», explicó el futbolista rojiblanco.

Todo surge a raíz de que Llorente republicara en sus redes sociales una fotografía de una bandeja con comida hospitalaria publicada en primer momento por el ginecólogo Txantón Martínez Astorquiza. «Llevo años viendo estas fotos en silencio, pero en 2026, como dice un gran amigo, se acabó la tibieza. Si existe la más mínima posibilidad de ayudar, voy a hacerlo», añadió. La mencionada imagen mostraba un desayuno hospitalario al uso. Pan blanco, café un zumo envasado y productor ultrapocesados.

Llorente aprovechó que Txantón lo publicó para responder de forma contundente. «Se sabe que esta comida no es saludable. Se sabe que la nutrición es clave para la recuperación, igual que la luz, el descanso y el entorno. Y aun así, se mira hacia otro lado. Azúcar, ultraprocesados, grasas industriales y «desayunos» que disparan la inflamación… justo en el lugar donde el cuerpo debería repararse, justo donde las personas acuden a curarse», detalló.

Llorente finalizó su crítica focalizando el la problemática como un asunto estructural del sistema. «Esto no es comida para sanar. Es comida para mantener el sistema enfermo funcionando. Y no, no es culpa de los profesionales que están en primera línea. Es culpa de un modelo que confunde alimentar con rellenar, que confunde seguir protocolos con cuidar la vida. Dicho esto, la nutrición es solo un mal menor. Los hay mucho más grandes», finalizó.