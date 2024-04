Marcos Llorente es sin duda uno de los futbolistas que mejor cuida su físico. El centrocampista del Atlético de Madrid presume de figura, aunque asegura que todo lo hace por salud. Y es que lleva muchos años siguiendo la dieta del paleolítico, algo que ya considera un estilo de vida más que un tipo de alimentación, porque no tiene dudas de que le va a acompañar siempre, incluso cuando cuelgue las botas en un futuro.

Este lunes el jugador rojiblanco fue más allá, desvelando algunos de los secretos para tener ese cuerpo escultura. «Con la dieta del paleolítico iré al 100%. Es una estilo de vida y una forma de vivir. Con eso viviré y con eso moriré… Eso es así. Lo hago por salud, y no por el fútbol. Tengo claro que cuando acabe mi carrera, me seguiré cuidándome igual o más que ahora», dijo en una entrevista con El Larguero de la Cadena Ser.

El futbolista se atrevió a dar algunas claves de su alimentación, y los periodistas alucinaban con lo que puede y no puede comer: «Sería comer lo que se comía en el paleolítico… Tendrías que eliminar todos los ultraprocesados. Ni mirarlos. Y también los cereales. Todo lo que sea pasta, pan, trigo, arroz, eso fuera y también lácteos fuera. Quesos sólo de mucha calidad. Tomo de todo. Carne, como el chuletón que me encanta. Pescado, huevos, verduras. Y de hidratos como patata, boniato y yuca».

Marcos Llorente y el Borussia Dortmund

Un Marcos Llorente que confía en poder superar al Borussia Dortmund en cuartos de final de la Champions League, aunque deja claro que el Atlético debe salir al 100% desde el primer minuto de la eliminatoria si quiere estar en semifinales: «Estoy tranquilo de momento. Ya habrá tiempo de ponerse nervioso el miércoles. Es bueno vivirlo de manera tranquila. Tengo ganas de que llegue el partido y creo que llega una gran oportunidad para nosotros».

«Estamos con muchas ganas. Es una grandísima oportunidad para esta temporada. Entrar en semifinales de Champions es otra historia. El equipo tiene muchas ganas y la motivación sobra. La afición va a hacer que sea un partido muy especial. Me preocupa no salir al 100%… Físicamente y mentalmente el equipo estuvo al 100% contra el Inter. Somos son un equipo jodido. Cuando salimos a verlas venir, es cuando se nos complican los partidos. Me da miedo no salir enchufados en la eliminatoria al 100% como merece la eliminatoria», añade.

Por último, respondió a una pregunta que podía ser incómoda. El Cholo Simeone le utiliza en varias posiciones, es quizás el jugador más polivalente del Atlético de Madrid, y Marcos Llorente lo intenta explicar con naturalidad: «Estaré en la posición que me toque y todavía no sé de qué voy a jugar… seguro que voy a correr, pero el míster decidirá según lo que mejor venga», aunque reconoce que «como he dicho siempre, me encuentro más cómodo en el centro del campo, de interior. Pero bueno, hay momentos que circunstancias, momentos, posiciones… hay que adaptarse de la mejor manera posible».