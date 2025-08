No estamos preparados y es inminente: el aviso de los científicos que pone en alerta a Estados Unidos

Este aviso de los científicos que pone en alerta a Estados Unidos nos advierte de que no estamos preparados para lo que está por llegar. Es hora de aprovechar al máximo determinados detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no sabíamos, la ciencia nos pone en alerta ante una situación que puede acabar siendo peor de lo que esperaríamos.

Es inminente y no estamos preparados

El aviso de los científicos que pone en alerta a Estados Unidos

Tal y como explican desde un artículo recién publicado: «Presentamos la primera evidencia geomórfica de sucesivos terremotos de ruptura superficial a lo largo del Cuaternario en la falla de Tintina en el Territorio de Yukón, noroeste de Canadá. Una serie de escarpas y crestas de presión de ~130 km de largo compensa las formas de terreno de 2,6 Ma y 132 ka por ~500–1.500 m y 65-85 m, respectivamente, lo que indica una tasa de deslizamiento dextral de ~0,2–0,8 mm/año. Sin embargo, las terrazas del Holoceno temprano no están deformadas a través de la falla, lo que implica que el tiempo transcurrido desde el terremoto más reciente es >12 kyr y que la falla puede estar acercando al final de un largo ciclo interísmico. Es probable que se haya acumulado un déficit mínimo de resbalones de ~6 m desde la última ruptura importante de la superficie, y los terremotos futuros podrían superar los 7,5 Mw. Estos resultados destacan los peligros de los terremotos en fallas intraplaca maduras y de baja tasa de deslizamiento, que pueden tener intervalos de recurrencia excepcionalmente largos, evadir las redes instrumentales y carecer de una expresión de superficie distinta debido al restablecimiento del paisaje».

El riesgo se incrementa con el paso del tiempo y puede ser clave: «La falla de Tintina es una falla geológica importante de ~1.000 km de largo en el territorio de Yukón, en el noroeste de Canadá, que anteriormente se creía que había estado activa por última vez hace unos 40 millones de años, pero se especulaba que sigue siendo capaz de generar grandes terremotos. Utilizando nuevos datos topográficos de alta resolución recopilados de satélites, aviones y drones, hemos identificado un segmento de 130 km de la falla donde formaciones geológicas de 2,6 millones de años y 132 mil años de antigüedad se desplazan lateralmente a través de la falla en ~1.000 y 75 m, respectivamente. A partir de esto, suponemos que la falla de Tintina se ha roto en numerosos terremotos grandes en el pasado geológico reciente, y continúa acumulando tensión a una velocidad promedio de 0,2-0,8 mm/año. Además, mostramos que la falla no se ha roto en un terremoto importante durante al menos 12 mil años, y podría generar un terremoto de al menos magnitud 7,5 en el futuro. Por lo tanto, la falla de Tintina representa un peligro sísmico importante, previamente no reconocido, para la región».