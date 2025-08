Pedro Sánchez y Begoña Gómez llegan a La Mareta: vacaciones a cargo del Estado acosados por la corrupción

Pedro Sánchez y Begoña Gómez han llegado en un avión Falcon este sábado 2 de agosto a Lanzarote para pasar sus vacaciones de verano en la residencia de La Mareta, acosados por los casos de corrupción. Pedro Sánchez ha elegido en los últimos años Lanzarote para pasar sus períodos de vacaciones de verano, Semana Santa y también Navidad (Nochevieja de 2018), y suele alojarse en la residencia de La Mareta, en el municipio de Teguise. Este complejo fue construido por orden de para Hussein I de Jordania, que se lo regaló a finales de los años 80 al rey Juan Carlos I.

Caso Begoña Gómez

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está imputada por cuatro delitos, apropiación indebida e intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Caso David Sánchez

El hermano del presidente del Gobierno David Sánchez se sentará en el banquillo acusado de obtener irregularmente un puesto público en la Diputación de Badajoz, presuntamente creado a su medida en 2017. Junto a él están procesados otros altos cargos socialistas extremeños por tráfico de influencias y prevaricación.

Caso Koldo

El pasado 12 de junio trascendió un informe de la OCU en el que se documenta el cobro de comisiones de los dos ex secretarios generales del PSOE de Pedro Sánchez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el ex asesor del segundo citado, Koldo García, a partir de la adjudicación de contratos de obra pública. Al día siguiente, el 13 de junio, se hicieron públicos en el que se escucha a Ábalos y García repartirse mujeres.

Caso Leire Díez

Leire Díez, ex edil del PSOE y ex alto cargo en empresas públicas, entre ellas Correos, fue grabada mientras ofrecía favores a cambio de información contra el teniente coronel de la UCO a cargo de los delitos económicos y el fiscal anticorrupción. Ahora además se ha descubierto que cobraba de una empresa de Gaspar Zarrias, ex político de la Junta de Andalucía.

Fiscal general del Estado

El 29 de julio el Tribunal Supremo confirmó el procesamiento del fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dos jueces frente a uno, que ha discrepado, consideraron que existen «indicios suficientes» para que García Ortiz se siente en el banquillo acusado de filtrar un correo confidencial del abogado de González Amador en marzo de 2024.

La Mareta

La Casa del Rey puso en 2015 a disposición de Patrimonio Nacional. En la residencia de La Mareta donde pasa sus vacaciones Pedro Sánchez, se han alojado jefes de Estado o Gobierno, como los cancilleres alemanes Helmut Kohl y Gerhard Schröder, el presidente de la extinta URSS Mijail Gorbachov, el presidente checo Václav Havel o los presidentes españoles José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Declaración frustrada de persona non grata

El regreso de Pedro Sánchez a La Mareta en Lanzarote se produce una semana después de que la junta de portavoces del Cabildo, gobernado por CC y el PP, retirara, con los votos de CC, PSOE y Grupo Mixto, una moción con la que los populares pretendían declarar al presidente persona non grata en esta isla. Esta decisión ha tensado el pacto de gobierno insular.

El PP presentó esa moción contra el presidente del Gobierno después de que su líder en Lanzarote, Astrid Pérez, también presidenta del Parlamento de Canarias, emitiera un comunicado en el que consideraba que «un presidente acorralado por la corrupción no es bienvenido ni digno de esta isla».

El PSOE había solicitado que se retirara esa moción del pleno, lo que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort (CC), respaldó, después de que la Secretaría de la institución advirtiera de que, en caso de aprobarse, la moción sería nula, por carecer esta corporación insular de competencias para emitir una declaración de persona non grata como la que buscaban los populares.

El presidente catalán, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, coincidirán con Pedro Sánchez en Lanzarote, destino que también eligen para veranear, al igual que el ex presidente Zapatero, otro asiduo de la isla.